Турция празнува класирането за Световното, Чалханоолу и Гюлер обещаха да дадат най-доброто

Турция отпразнува завръщането си на Световното първенство, след като сложи край на 24-годишно чакане, а играчи и фенове изразиха гордост и предпазлива амбиция след победата си над Косово в плейофите.

24 години по-късно: Турция стигна до мечтания Мондиал

Фенове излязоха по улиците на цялата страна късно във вторник, развявайки знамена от коли и събирайки се по главните булеварди, докато отборът на Турция си осигури класиране на Мондиал едва за трети път в историята си, съживявайки спомените за достигането си до полуфиналите през 2002 г.

🗣️ Hakan Çalhanoğlu: Ülkemize bu mutluluğu yaşattığımız için çok gururluyuz. Hedef tabii ki ilk önce gruptan çıkmak.pic.twitter.com/HPlPQpOvm9 — Fanatik (@fanatikcomtr) April 1, 2026

Капитанът Хакан Чалханоглу заяви след пристигането на отбора в Истанбул след победата с 1:0 в Косово, че непосредствената концентрация ще бъде върху излизането от груповата фаза. „Ще представим страната по най-добрия начин на Световното първенство. Много сме горди, че донесохме това щастие на нашата нация. Първата ни цел е да излезем от групата. След това ще продължим стъпка по стъпка. Вярвам в този отбор“, коментира той.

Полузащитникът на Реал Мадрид Арда Гюлер, роден през 2005 г, каза, че класирането носи дълбоко емоционално значение за новото поколение футболисти, които са израснали, гледайки акцентите от кампанията на Турция през 2002 г.

🗣️ Arda Güler: İnsanlarımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. pic.twitter.com/dJ5RxZc4QS — Fanatik (@fanatikcomtr) March 31, 2026

„Сложихме край на копнежа си. Може би не играхме добре тази вечер, но се класирахме. Когато гледаме Световното първенство през 2002-а, все още настръхваме. Сега имаме същата възможност. Ще се опитаме да дадем най-доброто от себе си там, без да подценяваме никого“, обясни Гюлер.

През 2002 година тимът Турция загуби от бъдещия шампион Бразилия на полуфиналите, а нападателят Хакан Шукур отбеляза най-бързия гол в историята на Световните първенства след 10.8 секунди в плейофа за третото място срещу Южна Корея.

🗣️ Hakan Çalhanoğlu: Çok yetenekli bir takıma sahibiz. Bizim şu an başaramayacağımız bir şey yok. Hayal ediyoruz. Bütün futbolcular hayal kurar. İnşallah Dünya Kupası’nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. pic.twitter.com/Bi62le5Avj — Fanatik (@fanatikcomtr) April 1, 2026

Легендата Шукур пък коментира в своя YouTube канал, че настоящият състав може да създаде проблеми на противниците, въпреки че играе без традиционен нападател, добавяйки, че срещата с отбори извън Европа, като Австралия, САЩ и Парагвай в груповата фаза ще представлява различно предизвикателство.

Турските медии отразиха вълната от оптимизъм, като водещият ежедневник Milliyet публикува заглавие на първа страница „Турски каубои! Чакайте ни, Америка“, а президентът на Турската федерация Ибрахим Хаджъосманоглу се стреми към високи цели. „Ще спечелим трофея и ще го донесем у дома“, заяви той.

Снимки: Imago