Защо Ръсел не е безнадеждно изостанал в битката за титлата

Джордж Ръсел изостава на 43 точки от съотборника си в Мерцедес Андреа Кими Антонели след първите пет кръга от сезон 2026 във Формула 1. Ръсел стартира с победа в Австралия, но следващите 4 състезания бяха спечелени от Антонели.

Италианецът спечели и в Монреал, а Ръсел отпадна заради повреда докато беше начело в състезанието, а разликата между двамата се увеличи от 20 на 43 точки.

Историята на Формула 1 обаче показва, че Ръсел има сериозен шанс за титлата въпреки изоставането си. Екипът на списание Motor Sport Magazine преобразува разликата в точките спрямо настоящата точкова система, за да види коя е била най-голямата разлика, която един пилот е заличил, за да стане световен шампион.

Така на първо място излиза Кими Райконен с легендарната си титла за Ферари през 2007 - по днешната точкова система финландецът е бил 56 точки от водача след първите седем кръга, като до края остават още 10 състезания. Кими си гарантира титлата в последния кръг, като влезе във финалната битка на 4-о място.

По същия начин, като се промени точковата система и за 1997 година и Жак Вилньов излиза втори - след първите 8 кръга той е на 46 точки от Михаел Шумахер, 9 кръга преди края.

Преди Ръсел има още двама пилоти, които са успели да заличат по 43 точки по съвременната система - Макс Верстапен през 2022, когато беше на 43 точки от лидера след първите 3 кръга с още 19 до края на сезона. През 2012 Себастиан Фетел също беше на днешните 43 точки зад Фернандо Алфонсо след първите 10 кръга, точно 10 преди финала на сезона.

Но за да реализира Ръсел шанса си да вземе световната титла, то той първо трябва да спре победната серия на Антонели и да обърне хода на кампанията.

