  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Макларън отбелязва своя старт №1000 във Формула 1

Макларън отбелязва своя старт №1000 във Формула 1

  • 1 юни 2026 | 18:56
Тимът световен шампион при пилотите и конструкторите във Формула 1 Макларън ще отбележи своя старт №1000 в спорта със специална цветова схема.

Този уикенд в Монако Макларън ще запише участие в кръг №1000, като това става на същото трасе, на което през 1966 година дебютира и основателят на тима Брус Макларън с първия болид за Формула 11 носещ неговото име.

Ферари получава право на две подобрения на двигателя?

По случая двете коли на Макларън ще са боядисани с металик версия на папая оранжевото и антрацитено черно, като числото 1000 в основата на капака на двигателя. Тимът ще използва същата цветова схема и за следващия състезателен уикенд в Барселона.

„Цветовата схема символизира посланието на Макларън – ние никога не се предаваме – обясниха от тима. – В историята ни има моменти, в които сме постигнали много успехи, но и сме се изправяли срещу предизвикателства, които са ни направили по-силни.“

Естебан Окон се включи в дискусията за най-великия пилот във Формула 1

В четвъртък в Монако Макларън ще представи първия си болид за Формула 1 – Макларън М2В заедно с автомобила за този сезон. Там ще са и главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун, тим шефът Андреа Стела, световният шампион Ландо Норис и съотборникът му Оскар Пиастри, като тимът е поканил и всички пилоти, печелили победи с болиди на Макларън през годините.

ФИА тихо се отказа от двата задължителни бокса в Монако

Снимка: Макларън

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
