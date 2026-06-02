Кал Кръчлоу ще кара вместо Йоан Зарко и в Гран При на Унгария

Отборът на LCR Хонда обяви, че Кал Кръчлоу ще кара на мястото на контузения Йоан Зарко и в хода на предстоящата този уикенд Гран При на Унгария в MotoGP.

Както е известно Зарко се контузи тежко по време на надпреварата в Каталуния в средата на миналия месец. Все още не е ясно колко точно ще отсъства френският състезател, но най-вероятно престоят му в лазарета ще бъде по-продължителен.

Йоан Зарко има увреждания на лявото коляно след стряскащия инцидент в Каталуния

Предвид състоянието на Зарко от LCR Хонда трябваше да му намерят заместник и се спряха на бившия си пилот Кръчлоу. Британецът направи своето завръщане в MotoGP по време на Гран При на Италия миналата седмица и ще участва и в Унгария в края на тази.

An early finish to the race for @calcrutchlow, but a strong effort out there 👏 Good job, Cal! #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/gceJj4GOYe — LCR Team (@lcr_team) May 31, 2026

На „Муджело“ Кръчлоу беше най-бавен от всички, което е очаквано предвид факта, че той не беше участвал в надпревара от кралския клас от 2023 година насам. В състезанието британецът не успя да завърши, след като мускулен проблем го принуди да се прибера в бокса малко преди средата на дистанцията.

