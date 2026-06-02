Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кал Кръчлоу ще кара вместо Йоан Зарко и в Гран При на Унгария

Кал Кръчлоу ще кара вместо Йоан Зарко и в Гран При на Унгария

  • 2 юни 2026 | 09:09
  • 161
  • 0

Отборът на LCR Хонда обяви, че Кал Кръчлоу ще кара на мястото на контузения Йоан Зарко и в хода на предстоящата този уикенд Гран При на Унгария в MotoGP.

Както е известно Зарко се контузи тежко по време на надпреварата в Каталуния в средата на миналия месец. Все още не е ясно колко точно ще отсъства френският състезател, но най-вероятно престоят му в лазарета ще бъде по-продължителен.

Йоан Зарко има увреждания на лявото коляно след стряскащия инцидент в Каталуния
Йоан Зарко има увреждания на лявото коляно след стряскащия инцидент в Каталуния

Предвид състоянието на Зарко от LCR Хонда трябваше да му намерят заместник и се спряха на бившия си пилот Кръчлоу. Британецът направи своето завръщане в MotoGP по време на Гран При на Италия миналата седмица и ще участва и в Унгария в края на тази.

На „Муджело“ Кръчлоу беше най-бавен от всички, което е очаквано предвид факта, че той не беше участвал в надпревара от кралския клас от 2023 година насам. В състезанието британецът не успя да завърши, след като мускулен проблем го принуди да се прибера в бокса малко преди средата на дистанцията.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Лидерът в Moto2 чука на вратата на MotoGP

Лидерът в Moto2 чука на вратата на MotoGP

  • 1 юни 2026 | 19:08
  • 2126
  • 0
Макларън отбелязва своя старт №1000 във Формула 1

Макларън отбелязва своя старт №1000 във Формула 1

  • 1 юни 2026 | 18:56
  • 1337
  • 0
Марко Бедзеки е 6-ят италианец, който печели на „Муджело“ в MotoGP

Марко Бедзеки е 6-ят италианец, който печели на „Муджело“ в MotoGP

  • 1 юни 2026 | 18:38
  • 889
  • 0
Фабио Куартараро: Мотивацията да карам за Ямаха вече просто я няма

Фабио Куартараро: Мотивацията да карам за Ямаха вече просто я няма

  • 1 юни 2026 | 18:06
  • 1048
  • 0
Естебан Окон се включи в дискусията за най-великия пилот във Формула 1

Естебан Окон се включи в дискусията за най-великия пилот във Формула 1

  • 1 юни 2026 | 17:49
  • 1683
  • 4
Играй и спечели един от 3 ексклузивни брандирани сета VR46 Monster Energy

Играй и спечели един от 3 ексклузивни брандирани сета VR46 Monster Energy

  • 1 юни 2026 | 17:47
  • 631
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

  • 1 юни 2026 | 20:50
  • 61718
  • 457
Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

  • 1 юни 2026 | 21:09
  • 13899
  • 115
Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

  • 1 юни 2026 | 21:12
  • 20446
  • 20
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 23367
  • 19
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 25065
  • 6
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 26268
  • 184