  Sportal.bg
  Моторни спортове
Макс Верстапен вече няма наказателни точки

От вчера насам Макс Верстапен вече няма наказателни точки на суперлиценза си и бившият световен шампион не скри облекчението си пред нидерландските медии.

“За мен това е нов старт, нямам търпение да мога да се съсредоточа само върху състезанията - обясни Верстапен, който беше събра 11 наказателни точки, а при 12 щеше да пропусне едно състезание. - Никой не обича да има наказателни точки.”

Точките на Макс рязко нараснаха след последния му инцидент с Джордж Ръсел в Испания и стигнаха до критичното ниво от 11, но от вчера Верстапен и още 8 пилоти във Формула 1 са с по нула наказателни точки. В тази група влизат и световният шампион Ландо Норис, както и Ръсел.

Другият с много наказателни точки - Оливър Беарман, също може да диша по-спокойно, тъй като при него има намаляване - от 10 на 8, а скоро ще бъдат изтрити още наказателни точки от суперлиценза му.

Беарман води в нежеланата класация с 8 наказателни точки, следван от Андреа Кими Антонели и Ланс Строл с по 5, Оскар Пиастри има 4, а Люис Хамилтън и Алекс Албон са с по 3.

Снимки: Gettyimages

