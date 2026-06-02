Макс Верстапен вече няма наказателни точки

От вчера насам Макс Верстапен вече няма наказателни точки на суперлиценза си и бившият световен шампион не скри облекчението си пред нидерландските медии.

“За мен това е нов старт, нямам търпение да мога да се съсредоточа само върху състезанията - обясни Верстапен, който беше събра 11 наказателни точки, а при 12 щеше да пропусне едно състезание. - Никой не обича да има наказателни точки.”

IT'S MONACO BABY! 🇲🇨🙌



It's Race Week on the streets of Monte Carlo 😎#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/TtWZDRTmYW — Formula 1 (@F1) June 1, 2026

Хамилтън прогнозира силно представяне на Ферари в Монако

Точките на Макс рязко нараснаха след последния му инцидент с Джордж Ръсел в Испания и стигнаха до критичното ниво от 11, но от вчера Верстапен и още 8 пилоти във Формула 1 са с по нула наказателни точки. В тази група влизат и световният шампион Ландо Норис, както и Ръсел.

Другият с много наказателни точки - Оливър Беарман, също може да диша по-спокойно, тъй като при него има намаляване - от 10 на 8, а скоро ще бъдат изтрити още наказателни точки от суперлиценза му.

Новата писта в Мадрид се озова в съда

Беарман води в нежеланата класация с 8 наказателни точки, следван от Андреа Кими Антонели и Ланс Строл с по 5, Оскар Пиастри има 4, а Люис Хамилтън и Алекс Албон са с по 3.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages