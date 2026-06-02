Грезини с интересен избор за заместник на Алекс Маркес в Унгария

Заводският пилот на Дукати в Световния супербайк шампионат (WSBK) Икер Лекуона ще замени контузения Алекс Маркес в състава на Грезини Дукати по време на предстоящата този уикенд Гран При на Унгария в MotoGP.

По-малкият от братята Маркес продължава да се възстановява от контузиите, които получи при жестокото си падане в Гран При на Каталуния в средата на миналия месец. Още в дните след надпреварата край Барселона от Грезини обявиха, че техният пилот със сигурност ще пропусне поне два кръга (Италия и Унгария).

На „Муджело“ той беше заменен от тестовия пилот на Дукати Микеле Пиро (на долната снимка), но в Унгария Лекуона (на водещата снимка в Арагон миналия уикенд) ще кара вместо Маркес. За 26-годишния испанец това ще бъде завръщане в кервана на MotoGP за първи път от края на 2023 година насам.

В своята кариера Лекуона има общо 37 старта в кралския клас с отборите на Tech3 КТМ, Хонда и LCR Хонда между 2019 и 2023. Неговото най-добро класиране е шестото място, което той завоюва в Гран При на Австрия през сезон 2021, който беше неговият последен като титуляр в MotoGP. Впоследствие той премина в WSBK, като съчетаваше програма си в Супербайк с тестови ангажименти в MotoGP с Хонда. От началото на тази година обаче той е пилот на Дукати и като такъв получава повиквателна да замести Маркес в Гран При на Унгария на „Балатон Парк“.

Снимки: Imago

