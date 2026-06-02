Хамилтън прогнозира силно представяне на Ферари в Монако

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамитън прогнозира, че “Ферари” може да има “наистина силно” представяне в Монако този уикенд, основно заради това, че мощността не е важен фактор в битката по улиците на Монте Карло.

Хамилтън завърши втори в Монреал и веднага след Гран При на Канада победителят Андреа Кими Антонели обясни, че Скудерията ще е фаворит за предстоящия старт.

Много специалисти са на мнение, че SF-26 е най-доброто шаси, създадено за този сезон по новите технически правила, но Ферари не може да се бори с Мерцедес заради липсата на достатъчно мощност, основно от двигателя с вътрешно горене. Пилотите на Мерцедес спечелиха и петте състезания от началото на сезона, като Антонели триумфира в последните 4.

“Монако е трасето, където мощността не е кралят - обясни Хамилтън, който има три победи в Монте Карло. - Там представянето на колата ще е най-важно. И мисля, че нашата кола може да е наистина силна там.

“Ще се фокусирам върху това в Монако да имам същата енергия, като в Канада, ще работя усилено с инженерите ни, за да сме сигурни, че още от първата тренировка ще заемем правилната позиция в класирането. Ако махнем недостига на мощност, то ние сме в битката с лидерите. Този сезон дори не можем да се доближим до Мерцедес, ако се опитаме, те просто вдигат темпото и изчезват напред. Надявавам се, че сега това ще се промени.”

