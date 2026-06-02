Хонда мина в лагера на Мерцедес и Ред Бул за промените в правилата

  • 2 юни 2026 | 13:41
Хонда мина в лагера на Мерцедес и Ред Бул и вече подкрепя промените в правилата за задвижващите системи във Формула 1 за догодина, които предвиждат 60% от мощността да идва от двигателя с вътрешно горене, а 40% - от електрическата част на хибридната система.

Бившият световен шампион Макс Верстапен държи много на тези промени, като те ще дадат възможност на пилотите да връщат по-малко газта, както и няма да се налага навсякъде да се връща газта, за да се зарежда батерията.

Въпреки ясно изразената позиция на Хонда, все още няма съгласие по въпроса между производителите на задвижващи системи във Формула 1. Ферари и Ауди искат тази промяна на правилата да бъде отложена за 2028. Дискусиите продължават, като за да се приеме промяната за догодина в групата на производителите трябва да има супермнозинство.

В случая това означава пет от шестте производители да гласуват за промяната, като те са шест защото в групата влиза и Кадилак, като останалите гласове в комисията са на ФИА и ФОМ. В момента промените правилата трябва да бъдат подкрепени от още два от производителите на мотори, за да станат факт за 2027 година.

Снимки: Gettyimages

