Новата писта в Мадрид се озова в съда

  • 2 юни 2026 | 13:06
Сякаш не стигат проблемите на организаторите на Гран При на Испания в Мадрид тази година, че сега ставаме свидетели и на съдебна битка, свързана със създаването на новата писта там “Мадринг”. Тя обаче се води в Германия, а не в Испания.

Историята започва с това, че проектът на трасето е дело на компанията Dromo, но в един момент тя спира работа по проекта и той се поема от архитектурното бюро на Херман Тилке, което отговаря и за строителството на пистата. Тилке беше любимият архитект на Бърни Екълстоун, но след това Формула 1 пое в нова посока и вече не търси толкова сигурни, но и сравнително скучни трасета.

Разбира се, юристите на Dromo веднага са дали на съд бюрото на Тилке, като твърдят, че екипът на Тилке е използвал документи и чертежи, които са защитени от авторското право и те нямат разрешение да ги ползват.

Съдът назначи експерт, който да проучи документите и неговото мнение е, че във файловете на Тилке напълно или частично се появяват материали, дело на Dromo. И съдът в Кьолн временно забрани на Тилке да използва определени документи от проекта за трасето.

От Dromo твърдят, че конфигурацията на трасето е изцяло тяхно дело и искат финансова компенсация. Предполага се обаче, че трудът им вече е бил заплатен и правата върху чертежите и идейния проект са преминали при компанията, която ги е наела.

Основателят на Dromo Ярно Дзафели заяви, че компанията очаква неустойка от над 6 милиона долара и също така акцентира, че не иска да спре работата по проекта, а само фирмата му да получи компенсация за свършената работа и прехвърлянето на правата.

Снимки: Imago

