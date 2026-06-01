Лидерът в Moto2 чука на вратата на MotoGP

Лидерът в генералното класиране в Moto2 след първите седем старта за сезон 2026 Мануел Гонсалес чука на вратата на MotoGP, съобщава motorsport.com.

В първите седем кръга за годината Гонсалес спечели три победи и се качи на подиума общо шест пъти. Така той отвори аванс от 34.5 точки пред Изан Гевара на върха на генералното класиране преди предстоящата този уикенд Гран При на Унгария.

Абсолютна доминация и заслужена победа за Ману Гонсалес в Италия

През миналата година Гонсалес беше в подобна позиция, но не успя да се пребори за титлата поради комбинация от грешки и технически проблеми във втората половина на сезона. В края на шампионата той завърши на 30 точки зад шампиона Диого Морейра, който премина в MotoGP за сезон 2026.

В същото време Гонсалес не се поддаде на изкушението да се насочи към Световния супербайк шампионат (WSBK) и остана в Moto2 с надеждата все пак да стигне до MotoGP. А според motorsport.com преговорите между екипа на испанеца и отбора на Тракхаус Априлия са стартирали по време на уикенда за Гран При на Каталуния край Барселона преди малко повече от две седмици.

Припомняме, че през миналата година Гонсалес направи един тест със сателитния екип на Априлия, когато замени контузения Ай Огура за изпитателния ден, който се проведе веднага след Гран При на Арагон. Тогава той завъртя общо 87 тура на „Моторланд Арагон“, записвайки най-добро време от 1:47.832, което му донесе похвали от всички в гаража на Тракхаус.

Въпреки това Гонсалес не успя да намери място в MotoGP за 2026 година и трябваше да продължи в средния клас, отново с отбора на ИнтактГП. Сега обаче изглежда пред него се отваря вратата към MotoGP, но само времето ще покаже дали той ще премине през нея.

„Не знам дали има нещо друго, което мога да направя в Moto2 – каза испанецът след доминантната си победа в Гран При на Италия. – Логично е спечелването на титлата да ми помогне, но дотогава пазарът на пилотите ще е затворил. Точно сега аз трябва да продължа да печеля състезания и да бъда себе си, нищо повече.



„Има няколко неща, които се приближават и са много позитивни. Смятам, че след днес, нещата ще станат още по-ясни. Предполагам скоро ще се знае нещо“, добави още Гонсалес.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages