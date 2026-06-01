САЩ излъга Мане и компания в голов трилър

Мъжкият национален отбор на САЩ постигна престижна и изключително драматична победа с 3:2 срещу коравия тим на Сенегал в ключова приятелска среща преди Световното първенство. Двубоят на "Bank of America Stadium" в Шарлът, Северна Каролина предложи пет гола, ВАР-драма и обрати, които държaха зрителите в напрежение до последната секунда.

Мачът започна перфектно за домакините. Още в 6-ата минута десният бек Сержиньо Дест се включи отлично в предни позиции и откри резултата за 1:0. Американският натиск даде нов гол в 19-ата минута, когато капитанът Кристиан Пулишич удвои преднината на „янките“ след прецизна асистенция на Рикардо Пепи.

Изглеждаше, че САЩ контролира събитията, но сенегалците показаха защо са сред най-опасните отбори в света. Точно преди почивката, в 43-ата минута, легендата Садио Мане върна гостите в мача – 2:1.

Второто полувреме започна с изключително интензивни минути. В 49-ата минута влезлият като резерва Фоларин Балогън прати топката в мрежата на Сенегал, но след бърза намеса на съдиите попадението му бе отменено поради засада. Вместо авансът на домакините да нарасне, Сенегал нанесе нов удар две минути по-късно. В 51-ата минута отново Садио Мане демонстрира класата си, правейки резултата 2:2.

Фоларин Балогън обаче получи възможност да се реваншира и се възползва по най-добрия начин. В 62-ата минута нападателят засече перфектно центриране, за да отбележи редовен гол и да взриви трибуните за крайното 3:2.

И двата тима ще изиграят по още една проверка в следващите дни. САЩ има уредена престижна контрола с Германия на 6 юни, докато Сенегал ще премери сили със Саудитска Арабия преди началото на Световното първенство на 10 юни.

Снимки: Gettyimages