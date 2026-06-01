Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Сенегал
  3. САЩ излъга Мане и компания в голов трилър

САЩ излъга Мане и компания в голов трилър

  • 1 юни 2026 | 00:52
  • 170
  • 0
САЩ излъга Мане и компания в голов трилър

Мъжкият национален отбор на САЩ постигна престижна и изключително драматична победа с 3:2 срещу коравия тим на Сенегал в ключова приятелска среща преди Световното първенство. Двубоят на "Bank of America Stadium" в Шарлът, Северна Каролина предложи пет гола, ВАР-драма и обрати, които държaха зрителите в напрежение до последната секунда.

Мачът започна перфектно за домакините. Още в 6-ата минута десният бек Сержиньо Дест се включи отлично в предни позиции и откри резултата за 1:0. Американският натиск даде нов гол в 19-ата минута, когато капитанът Кристиан Пулишич удвои преднината на „янките“ след прецизна асистенция на Рикардо Пепи.

Изглеждаше, че САЩ контролира събитията, но сенегалците показаха защо са сред най-опасните отбори в света. Точно преди почивката, в 43-ата минута, легендата Садио Мане върна гостите в мача – 2:1.

Второто полувреме започна с изключително интензивни минути. В 49-ата минута влезлият като резерва Фоларин Балогън прати топката в мрежата на Сенегал, но след бърза намеса на съдиите попадението му бе отменено поради засада. Вместо авансът на домакините да нарасне, Сенегал нанесе нов удар две минути по-късно. В 51-ата минута отново Садио Мане демонстрира класата си, правейки резултата 2:2.

Фоларин Балогън обаче получи възможност да се реваншира и се възползва по най-добрия начин. В 62-ата минута нападателят засече перфектно центриране, за да отбележи редовен гол и да взриви трибуните за крайното 3:2.

И двата тима ще изиграят по още една проверка в следващите дни. САЩ има уредена престижна контрола с Германия на 6 юни, докато Сенегал ще премери сили със Саудитска Арабия преди началото на Световното първенство на 10 юни.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Украйна стартира с победа при новия селекционер

Украйна стартира с победа при новия селекционер

  • 1 юни 2026 | 00:00
  • 507
  • 0
Германия вкара четири гола и вдъхна увереност на феновете си

Германия вкара четири гола и вдъхна увереност на феновете си

  • 31 май 2026 | 23:36
  • 6965
  • 137
Чехия победи Косово в контрола, но важен нападател се контузи

Чехия победи Косово в контрола, но важен нападател се контузи

  • 31 май 2026 | 23:20
  • 667
  • 0
Ясни са плейофите за влизане в Ла Лига

Ясни са плейофите за влизане в Ла Лига

  • 31 май 2026 | 22:56
  • 937
  • 0
Румениге посъветва Байерн да последва модела на ПСЖ

Румениге посъветва Байерн да последва модела на ПСЖ

  • 31 май 2026 | 22:06
  • 1887
  • 9
Кабо Верде изненадващо разгроми Сърбия преди мача с Испания

Кабо Верде изненадващо разгроми Сърбия преди мача с Испания

  • 31 май 2026 | 21:34
  • 2679
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

  • 31 май 2026 | 21:06
  • 33002
  • 73
Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

  • 31 май 2026 | 20:01
  • 15767
  • 12
Германия вкара четири гола и вдъхна увереност на феновете си

Германия вкара четири гола и вдъхна увереност на феновете си

  • 31 май 2026 | 23:36
  • 6965
  • 137
Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

  • 31 май 2026 | 18:01
  • 12506
  • 35
Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

  • 31 май 2026 | 18:05
  • 11075
  • 22
Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

  • 31 май 2026 | 19:10
  • 9304
  • 33