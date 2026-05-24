Помилваха сенегалски футболни хулигани в Мароко

Кралят Мохамед VI на Мароко помилва сенегалските фенове, осъдени за хулиганство по време на финала за Купата на африканските нации по футбол, на който страната му беше домакин по-рано тази година, съобщиха от кралския дворец.

18 сенегалски фенове бяха осъдени през април на присъди от три месеца до една година по обвинения, свързани с хулиганство, въпреки че някои вече са напуснали затвора, след като са излежали присъдите си.

Обвиненията включват насилие срещу силите за сигурност, хвърляне на различни предмети, повреждане на инфраструктурата на стадиона и опит за нахлуване на терена, след като системата ВАР отсъди дузпа за Мароко. Сенегал напусна в знак на протест, но се върна след 14 минути. Мароко не реализира дузпата и Сенегал спечели финала с 1:0.

Апелативният съд в Мароко окончателно осъди сенегалски фенове заради безредиците от финала за Купата на африканските нации

През март, два месеца след мача в Рабат, Мароко беше обявен за шампион в турнира за Купата на африканските нации, а Сенегал беше лишен от титлата, след като жалбата на северноафриканците относно резултата беше уважена от Африканската футболна конфедерация.

Сенегал обжалва това решение пред Спортния арбитражен съд в Лозана, най-висшата спортна инстанция.

Помилването на сенегалските привърженици от Мароко е направено по „човешки съображения“ преди честванията на Курбан Байрам и „с оглед на дългогодишните братски отношения“ между двете нации, се казва в изявление на двореца, цитирано от агенция Ройтерс.