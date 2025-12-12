Огромна статуя в чест на Меси

20-метрова статуя в чест на аржентинския футболист Лионел Меси ще бъде открита в Колката. Индийските медии съобщиха, че се очаква известният аржентинец да пристигне в столицата и най-големия град на индийския щат Западна Бенгалия по този повод.

Заради това в Колката цари истинска еуфория. Статуята, разположена близо до спортен клуб „Шри Бхуми“, изобразява 38-годишния футболист, държащ трофея от Световното първенство през 2022 г., спечелен в Катар. Тя е висока 20 метра и ще бъде най-високият паметник на Меси в света.

„Няма по-голяма статуя на Меси. Той има много фенове тук. Хората казваха: „Имаме статуя на Марадона, защо да не имаме статуя на Меси?“ „В края на краищата, Марадона, Роналдиньо и Емилиано Мартинес са идвали тук“, каза Суджит Бозе, министър на Западна Бенгалия и президент на спортния клуб Шри Бхуми.

Церемонията по откриването на статуята ще се проведе в събота, 13 декември, и беше обявено, че освен Лионел Меси, в Индия ще пристигнат и неговите приятели и съотборници от Интер Маями, уругваецът Луис Суарес и аржентинецът Родриго Де Пол.

