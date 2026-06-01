Перес отново атакува конкурента си и посочи причината за неуспешния сезон на Реал Мадрид

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес за пореден път атакува конкурента си на предстоящите избори Енрике Рикелме, подчертавайки своя принос за развитието на клуба през този век. Също така той посочи участието на “лос бланкос” на Световното клубно първенство през миналото лято като причината за неуспешния сезон, в който отборът не спечели нито един трофей.

“Предложенията на Рикелме са катастрофални и са лъжи. Тези хора са дошли за Реал Мадрид и нищо повече. Сега не мога да позволя същите хора от онази зловеща ера отново да поемат властта в клуба. Това са същите хора: синовете, приятелите, братята. Това е движение за превземането на Реал Мадрид, който да бъде само за тях. Наистина ли има някой, който си мисли, че под мое ръководство няма да играят най-добрите футболисти в света? Мислите ли, че е така? Ако направя сметките, всички най-добри в света са тук. Досега съм докарал футболисти като Луиш Фиго, Зинедин Зидан, Роналдо Назарио, Дейвид Бекъм, Кристиано Роналдо, Килиан Мбапе… Не съм като онези, които казват, че ще привлекат еди кого си, след което ми се обажда неговият агент и ми казва, че е лъжа. Няма нужда да казвам тези неща, защото опитът ми говори сам за себе си.

🚨 Florentino Perez: "The manager has to identify with the Real Madrid culture. In other words, if you have the best players, and a manager who puts each player in the RIGHT position, then you get the kind of success we've had." pic.twitter.com/rKF7QQ722d — Madrid Zone (@theMadridZone) June 1, 2026

Ние сме спечелили 15 европейски купи с най-различни треньори. Наставникът трябва да се идентифицира с културата на Реал Мадрид. Ако разполагаш с най-добрите, както и с треньор, който поставя всекиго на правилното му място, успехите идват. Спечелихме Шампионската лига шест пъти за десет години. Сега обаче идват и ми казват, че всичко е много зле. Това е невероятно. Лъжа е, че планирам да продам клуба. Реал Мадрид винаги ще бъде на своите клубни членове. Аз заложих личните си пари, с риск да ги загубя, за да спася Реал Мадрид. Ако трябва, ще умра, за да може богатството на Реал Мадрид да остане негово и на феновете му. Искам това богатство, не само сантименталното, но и реалното, финансовото, да бъде на клубните членове. И когато починат, то да бъде наследено от техните синове или внуци. Това, което реално искат, е да вкарат много повече “сосиос”, за да може клубът да започне да губи стойност и да не струва нищо.

🚨 Florentino Perez: "Enrique Riquelme candidacy saying that I'm planning to sell the club? They're lying. Real Madrid will always belong to its members. Their proposals would ruin the club.



I risked my own fortune, even at the risk of losing it, when I came here, to save Real… pic.twitter.com/3LUGsUoJJm — Madrid Zone (@theMadridZone) June 1, 2026

През сезон 2024/25 се борехме, но просто не спечелихме трофеи. Световното клубно първенство обаче ни погуби през изминалия сезон. След края на предходната кампания отидохме на клубния Мондиал и веднага след неговия край ние се върнахме тук, за да започнем новия сезон. Така че нямахме никаква предсезонна подготовка. Затова за три-четири месеца имахме 28 контузии в първия състав. Никога през живота си не бях преживявал такова нещо като президент на Реал Мадрид. Но човек се учи от подобни неща. Ще видим какво можем да направим за следващото Световно клубно първенство и за организацията му, за да няма такива контузии в последвалия сезон”, коментира Перес в интервю за La Razón.

🚨 Florentino Perez: "Zero trophies in 2 years?



Well, in 2024/25, we just didn't win. we fought, but we didn't win.



But this year the Club World Cup killed us because we didn't have a preseason or anything. We went straight from finishing La Liga to playing in the Club World… pic.twitter.com/Dn7ndMx1lu — Madrid Zone (@theMadridZone) June 1, 2026

