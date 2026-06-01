Валверде спечели приза за гол на сезона в Шампионската лига

Полузащитникът на Реал Мадрид Федерико Валверде спечели наградата за “Гол на сезона” в Шампионската лига. Той бе отличен за третото си попадение в мрежата на Манчестър Сити при успеха с 3:0 в първия 1/8-финален сблъсък между двата тима, а асистенцията за него бе дело на Браим Диас. В този двубой именно уругвайският национал вкара и трите попадения, а мадридчани спечелиха и реванша в Манчестър с 2:1, за да се класират за 1/4-финалите, където бяха отстранени от Байерн Мюнхен. Валверде записа общо 13 двубоя като титуляр в Шампионската лига през тази кампания, като само в един от двубоите бе сменен. Уругвайският полузащитник добави и четири асистенции, по две срещу Монако и Бенфика.

Краят на сезона за Валверде, който е втори капитан на Реал Мадрид, не бе толкова положителен, тъй като той се замеси в скандал и сбиване със своя съотборник Орелиан Чуамени. Полузащитникът ще бъде част от националния отбор на своята страна на предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада.

