Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Церемония "Най-добрите в елитните юношески групи 2025-2026"
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Валверде спечели приза за гол на сезона в Шампионската лига

Валверде спечели приза за гол на сезона в Шампионската лига

  • 1 юни 2026 | 13:26
  • 102
  • 0
Валверде спечели приза за гол на сезона в Шампионската лига

Полузащитникът на Реал Мадрид Федерико Валверде спечели наградата за “Гол на сезона” в Шампионската лига. Той бе отличен за третото си попадение в мрежата на Манчестър Сити при успеха с 3:0 в първия 1/8-финален сблъсък между двата тима, а асистенцията за него бе дело на Браим Диас. В този двубой именно уругвайският национал вкара и трите попадения, а мадридчани спечелиха и реванша в Манчестър с 2:1, за да се класират за 1/4-финалите, където бяха отстранени от Байерн Мюнхен. Валверде записа общо 13 двубоя като титуляр в Шампионската лига през тази кампания, като само в един от двубоите бе сменен. Уругвайският полузащитник добави и четири асистенции, по две срещу Монако и Бенфика.

Краят на сезона за Валверде, който е втори капитан на Реал Мадрид, не бе толкова положителен, тъй като той се замеси в скандал и сбиване със своя съотборник Орелиан Чуамени. Полузащитникът ще бъде част от националния отбор на своята страна на предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Защитник на Реал Мадрид преподписа, твърдят в Германия

Защитник на Реал Мадрид преподписа, твърдят в Германия

  • 1 юни 2026 | 12:09
  • 1122
  • 1
Жорди Кайседо и Енер Валенсия в състава на Еквадор за Мондиал 2026

Жорди Кайседо и Енер Валенсия в състава на Еквадор за Мондиал 2026

  • 1 юни 2026 | 11:50
  • 676
  • 0
Една легенда си отива: Джеймс Милнър сложи край на феноменалната си кариера

Една легенда си отива: Джеймс Милнър сложи край на феноменалната си кариера

  • 1 юни 2026 | 11:39
  • 2708
  • 8
Обявиха официално промените в правилата, които ще влязат в сила за Световното

Обявиха официално промените в правилата, които ще влязат в сила за Световното

  • 1 юни 2026 | 11:29
  • 7552
  • 9
Бивш младежки национал на Италия попадна в състава на Австралия за Световното

Бивш младежки национал на Италия попадна в състава на Австралия за Световното

  • 1 юни 2026 | 10:56
  • 920
  • 0
Канада загуби полузащитник за Световното

Канада загуби полузащитник за Световното

  • 1 юни 2026 | 10:52
  • 816
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - гледайте на живо!

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - гледайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 13:30
  • 7316
  • 4
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 10461
  • 32
Официално: Емануел Луканов е новият треньор на Дунав

Официално: Емануел Луканов е новият треньор на Дунав

  • 1 юни 2026 | 13:10
  • 2128
  • 0
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 4992
  • 14
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 6726
  • 12
Левски преследва френски нападател

Левски преследва френски нападател

  • 1 юни 2026 | 08:02
  • 18865
  • 21