Церемония "Най-добрите в елитните юношески групи 2025-2026"
Разкриха таен запис на Перес, в който той твърди, че е имало заговор за убийството му

  • 1 юни 2026 | 12:28
  • 1677
  • 2
Седмицата, в която предстоят първите избори за президент на Реал Мадрид от 2006 г. насам, започна с новина от огромен мащаб. Каталунското радио „RAC 1“ публикува таен аудиозапис на Флорентино Перес от 2019 г., направен по време на разследване по дело, образувано след жалба на самия Перес срещу Игнасио Санчес Галан, изпълнителен президент на "Iberdrola". "Ibedrola" е една от най-големите енергийни компании в света и глобален лидер в производството на електроенергия от възобновяеми източници Обвинението е, че Галан е наел услугите на бившия комисар Хосе Мануел Вилярехо, за да го шпионира и да извади наяве компрометираща информация чрез медиите.

В записа, публикуван в понеделник, който е част от показанията на Перес пред Националния съд на 14 ноември 2019 г., президентът на Реал Мадрид обвинява Санчес Галан, с когото и до днес поддържа враждебни отношения, в заговор с Вилярехо за отстраняването му по три възможни начина: чрез убийство, чрез разкриване на предполагаеми банкови сметки в данъчни убежища или чрез измисляне на история за негово извънбрачно дете.

„Има три неща, които многократно са ми казвали. Едното е, че най-добре е да ме накарат да изчезна чрез инцидент или вирус. Не знаех, че могат да те накарат да изчезнеш с вирус. Другото, което казват, е, че трябва да се намерят сметките, които Флорентино Перес има извън Испания, и че за това биха платили много пари. А третото, което е пълна диващина, е да ми измислят дете“, разказва президентът на мадридския клуб пред съдия Мануел Гарсия Кастельон.

В своите обяснения по делото, което е защитено от следствена тайна и които според „RAC 1“ са продължили около час, Флорентино Перес също така отправя критики към пресата. Той твърди, че Вилярехо и няколко журналисти са искали да използват информация срещу него, за да го изнудват – нещо, от което е страдал редовно и което го е накарало да потърси помощ от тогавашния директор на Националния разузнавателен център (CNI) Феликс Санс Ролдан. „Той ми каза да не се притеснявам много“, добавя Перес.

Струва си да се припомни, че по време на пресконференцията, на която обяви, че напуска вестник „ABC“ и свиква избори на „Сантяго Бернабеу“ след сезон без трофеи за футболния отбор, Перес намекна, че Санчес Галан стои зад кандидатурата на Енрике Рикелме – единственият му съперник в изборите, насрочени за неделя, 7 юни.

Снимки: Imago

