Играч на Ювентус ще пропусне Световното, Швеция му извика заместник

Шведският национал Емил Холм е получил мускулна контузия и ще пропусне Световно първенство, а Херман Йохансон е повикан на негово място, обяви футболната асоциация на страната.
26-годишният Холм, който е под наем в Ювентус от Болоня, беше в състава на селекционера Греъм Потър, обявен на 12 май, но се очаква да отсъства от игра няколко седмици. От федерацията съобщиха, че 28-годишният халф на Далас Йохансон се е присъединил към лагера на националния отбор в Стокхолм, за да замести контузения си сънародник. „Борих се през целия си живот, за да представя страната си на Световното първенство и това да ми бъде отнето от контузия… Много боли“, каза Холм в изявление.
Швеция открива кампанията си в група “F” срещу Тунис в Гуадалупе, Мексико, на 14 юни, преди да изиграе два мача в американския щат Тексас - срещу Нидерландия в Хюстън и срещу Япония в Арлингтън.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages