Играч на Ювентус ще пропусне Световното, Швеция му извика заместник

Шведският национал Емил Холм е получил мускулна контузия и ще пропусне Световно първенство, а Херман Йохансон е повикан на негово място, обяви футболната асоциация на страната.

26-годишният Холм, който е под наем в Ювентус от Болоня, беше в състава на селекционера Греъм Потър, обявен на 12 май, но се очаква да отсъства от игра няколко седмици. От федерацията съобщиха, че 28-годишният халф на Далас Йохансон се е присъединил към лагера на националния отбор в Стокхолм, за да замести контузения си сънародник. „Борих се през целия си живот, за да представя страната си на Световното първенство и това да ми бъде отнето от контузия… Много боли“, каза Холм в изявление.

Emil Holm missar VM 💔



Högerbacken tvingas lämna återbud på grund av skada och kommer därmed inte åka med över till Nordamerika.



Herman Johansson skrivs in i VM-truppen istället. Samtidigt kallas även Sebastian Nanasi in som reserv.



— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 30, 2026

Швеция открива кампанията си в група “F” срещу Тунис в Гуадалупе, Мексико, на 14 юни, преди да изиграе два мача в американския щат Тексас - срещу Нидерландия в Хюстън и срещу Япония в Арлингтън.

Herman Johansson klar för VM ✅



Herman Johansson klar för VM ✅

I och med Emil Holms återbud skrivs Herman Johansson in i VM-truppen. — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 30, 2026

