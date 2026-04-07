Един от героите на Швеция пропуска Мондиал 2026

По-малко от седмица, след като изигра ключова роля за класирането на Швеция на Световното първенство по футбол това лято в Северна Америка, мечтата на героя от баражите Густав Лундгрен да играе там, се сринаха. Причината е скъсано ахилесово сухожилие по време на първия мач от местното първенство вчера. 30-годишното крило, чийто пробив от дясно и центриране в наказателното поле намери Виктор Гьокереш за победното 3:2 над Полша в 88-ата минута, е изправен пред операция и последваща рехабилитация, което ще го извади от състава, който в групата си на Мондиал 2026 ще срещне Тунис, Нидерландия и Япония.

„Малко съм шокиран. Не разбрах какво се случи или какво означава тази травма за мене“, каза той пред репортери, докато напускаше арената с патерици. „Всичко показва, че ахилесовото сухожилие се е скъсало. Това ще бъде доста дълго отсъствие, този сезон е горе-долу приключил“, допълни той. Лундгрен е истинско доказателство как един футболист може да се окаже наистина „късно разцъфтяващ“. Висок 190 сантиметра и играещ на фланга, той се състезаваше в Трета лига до 2022-а година и малцина биха предположили, че ще се окаже в националния отбор на страната при селекционера Греъм Потър. В момента футболист на ГАИС (Гьотеборг), той обясни пред журналистите всички свои чувства след домакинската загуба с 0:1 от Юргоpден вчера.

„Да бъда в състава за Световното първенство не беше нещо, което приемах за даденост. Но е тъжно да не използваш шанса, който ти се е открил и то точно поради такива причини. Шансът да стигнеш от трета лига до националния отбор, да може да отидеш и на Световното, и да се контузиш така...Вероятно ще ми трябват няколко дни, за да осъзная какво се е случило“, коментира футболистът. Шведите се завръщат на Мондиал след едно пропуснато първенство и на 14-и юни ще открият битките в група F срещу отбора на Тунис. Световното първенство по футбол, което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада ще се проведе от 11-и юни до 19-и юли.

Снимки: Imago