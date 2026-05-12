  Греъм Потър обяви още сега списъка си от 26 играчи за Световното, Барджи и Кулушевски са аут

  • 12 май 2026 | 18:59
  • 614
  • 0
Въпреки че в последните дни повечето национални селекционери обявяват предварителни списъци, съдържащи между 35 и 55 футболисти, треньорът на Швеция Греъм Потър директно анонсира финалните си 26 избраници, на които ще разчита за Световното първенство. Разбира се, не е изненада, че големите звезди Александър Исак, Виктор Гьокереш и Виктор Линдельоф са част от състава. В списъка на Потър обаче не намери място Деян Кулушевски, който не е играл от близо година заради тежка контузия в коляното.

В състава не попаднаха и крилото на Барселона Рууни Барджи, както и халфът на Айнтрахт (Франкфурт) Уго Ларсон, атакуващият полузащитник на Селта Уилиът Сведберг и бранителят на Бенфика Самуел Дал.

Херман Йохансон е добавен като 27-и играч, но той ще участва само в приятелските мачове като резерва.

“Беше изключително трудно да взема това решение. Той е професионалист, приема го, но е много трудно. На Световно първенство не се играе често. Знам колко е трудно да оставиш футболист извън този списък. Но има други, които са по-напред в момента”, заяви Потър по адрес на Кулушевски.

Вратари: Виктор Йохансон, Кристофер Нордфелд и Якоб Видел Зетерстрьом
Защитници: Хялмар Екдал, Габриел Гудмундсон, Исак Хиен, Емил Холм, Густаф Лагербиелке, Виктор Линдельоф, Ерик Смит, Карл Старфелт, Елиът Страуд и Даниел Свенсон.
Полузащитници и нападатели: Таха Али, Ясин Аяри, Лукас Бергвал, Александер Бернхардсон, Антъни Еланга, Виктор Гьокереш, Александър Исак, Йеспер Карлстрьом, Густаф Нилсон, Бенямин Нигрен, Кен Сема, Матиас Сванберг и Бесфорт Зенели.

