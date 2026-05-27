Сектор "Г" се обяви против Янев, скочи му заради мач с Левски и обиди към един от лидерите на агитката

  • 27 май 2026 | 15:44
Организираните привърженици на ЦСКА от Сектор "Г" излязоха с позиция, часове след като Христо Янев подписа нов договор с клуба. "Червените" фенове се обявиха против треньора, най-вече заради решението му да пусне голяма част от резервените си футболисти в дербито с Левски, загубено с 1:3 преди месец.

Запалянковците обвиниха Янев и за негови думи след финала за Купата на България, с които обижда един от лидерите на Северната трибуна, без да се споменава конкретно име.

Ето какво написаха от "Трибуна Сектор Г":

"Армейци,

Във връзка с днешното преподписване на Христо Янев за нови две години от страна на нашия любим клуб искаме да обявим кратко и ясно няколко неща, които няма как да премълчваме повече.

"Сектор Г" ще продължи да подкрепя любимия си отбор както е било досега, но категорично не подкрепя и не стои зад старши-треньора му. В тежък разрез с нашите разбирания е ЦСКА да прави тънки сметки и да излиза с резервни футболисти в най-големия мач за сезона, без значение от класиране, коя поред среща срещу "онези" е или каква е формата на футболистите ни. Във всяко дерби се играе единствено и само за победа и с това никога и по никакъв начин няма да направим компромис!

На второ място ще оставим без детайлен коментар действията и думите на старши-треньора ни непосредствено след спечелването на Купата на България пред камерите и микрофоните на редица медии - обиждането на един от лидерите на Северната трибуна, която те е подкрепяла през целия сезон, скандирала ти е името и пред която си идвал неведнъж да "благодариш" е всичко друго, но не и мъжка и достойна постъпка.

Никой не е по-голям от ЦСКА и обединената червена общност. Така е било, така ще бъде и занапред!".

