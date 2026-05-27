Илиан Илиев се сбогува с ЦСКА

Полузащитникът Илиан Илиев използва социалните мрежи, за да обяви раздялата си с ЦСКА. Халфът пристигна в Борисовата градина през септември 2024 г. и записа общо 60 мача с червената фланелка. В тях той отбеляза 5 гола и направи 4 асистенции.

"Скъпи армейци,

Благодарен съм, че имах възможността да бъда част от този велик клуб и да нося червената фланелка. Имаше трудни моменти и разочарования, но хубавите са много повече. Спечелената купа е нещо, което винаги ще ни свързва и ще остане специален спомен за мен.

Благодаря на съотборниците, които с времето станаха не просто колеги, а приятели. Благодаря и на всички хора в клуба, които бяха част от този път. Благодаря на феновете за подкрепата и любовта през цялото време. Именно вие правите този клуб толкова специален и винаги съм усещал силата ви зад отбора.

Пожелавам много успехи занапред. Благодаря и само ЦСКА!", написа Илиев в "Инстаграм".