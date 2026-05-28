  Апелативната комисия към БФС не уважи жалба на ЦСКА

Апелативната комисия към БФС не уважи жалба на ЦСКА

Апелативната комисия към Българския футболен съюз не уважи жалбата на ЦСКА за наказанието на преводача Мартин Стоянов. След финала за Купата на България той беше санкциониран от Дисциплинарната комисия за три срещи.

Стоянов получи червен картон и беше отстранен от резервната скамейка на своя отбор за бурни реакции на съдийски отсъждания, а сега АК потвърждава решението на ДК от 21 май.

Домакинът на Локо (Пловдив) и преводачът на ЦСКА с тежки наказания след финала за Купата

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 24/28.05.2026 г.

По жалба на ПФК „ЦСКА“ гр. София срещу решение на ДК при БФС от 21.05.2026 г. за наложено наказание на Мартин Валериев Стоянов - преводач на ПФК „ЦСКА“ гр. София.

Апелативната комисия /АпК/ след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:

РЕШИ:

Остава без уважение жалбата на ПФК „ЦСКА“ гр. София за наложеното наказание на Мартин Валериев Стоянов.

Потвърждава решението на Дисциплинарната комисия при БФС от 21.05.2026 г. като правилно и законосъобразно.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

