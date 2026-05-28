Турицов на сбогуване с ЦСКА: Израснах с тази фланелка и винаги съм давал всичко от себе си за емблемата

Защитникът Иван Турицов използва социалните мрежи, за да се сбогува с ЦСКА. Договорът му с клуба изтича и той си тръгва от Борисовата градина като свободен агент след повече от 7 години и над 220 мача с червената фланелка.

Турицов: Светло бъдеще чака ЦСКА! Може би ще напусна - ще е тежко, но съм горд

Ето какво написа Турицов:

"Армейци,

Дойде моментът, който след повече от 7 години е време да кажа „довиждане“ на клуба, който означава толкова много за мен и моето семейство.

ЦСКА не е просто клуб. Това беше моят дом, моята сбъдната мечта и огромна част от живота ми. Като трето поколение армеец в семейството ми, израснах с тази фланелка и винаги съм давал всичко от себе си за емблемата.

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

След над 220 мача с червената фланелка, две Купи на България и незабравими европейски вечери, си тръгвам с безброй спомени, които ще останат завинаги с мен.

Благодаря на всички съотборници, треньори, ръководство и хората, свързани с клуба. Благодаря на всички вас, които бяхте до отбора и до мен през всички тези години. Нека Господ ви пази!

Илиан Илиев се сбогува с ЦСКА

За мен беше чест да бъда част от този клуб, да нося тази фланелка и да бъда капитан на този отбор. Това е гордост, която ще остане с мен цял живот. Тръгвам си със свито сърце, но ЦСКА завинаги ще бъде в мен.

Благодаря ви за всичко. Само ЦСКА!".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google