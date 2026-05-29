Букайо Сака: Искам да пренапиша историята на Арсенал

Феновете на Арсенал ще очакват отлично представяне от Букайо Сака във финала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен в събота вечер. Английският национал увери, че е достатъчно мотивиран да помогне за първата титла на клуба от турнира. Ето какво заяви Сака на срещата с медиите в Будапеща:

Настроението преди финала

Мисля, че сме достатъчно нахъсани за идния двубой. Познаваме историята на клуба. Можем да напишем история като футболистите, които ще спечелят ШЛ за първи път, и това е напълно достатъчно за нас. Започнах в Арсенал като 7-годишен. Вече имам титла на Англия, а в събота мога да спечеля и Шампионската лига. Искам да пренапиша историята на клуба, който обичам.

Има ли напрежение?

Не мисля твърде много за това [напрежението], това е моят начин. Фокусирам се върху момента, наслаждавам му се и оставям всичко в Божиите ръце.

За съобщението от Тиери Анри

Той ми писа по-рано. И в добрите, и в лошите моменти Тиери постоянно е до мен; изпитвам огромна обич към него. Просто ми каза, че ще бъде тук.

Starboy x GOAT 💫🐐



A lovely moment between Arsenal legends Bukayo Saka and Thierry Henry at the Puskas Arena ❤️🤍🤩#UCLFinal pic.twitter.com/IAKh02q198 — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 29, 2026

Горд шампион на Англия

Много неща ми минават през ума. Преди бяхме много далеч от нивото, на което сме сега. Нашата мисия беше да върнем Арсенал там, където вярваме, че му е мястото. Горд съм, че днес можем да седим тук като шампиони на Премиър лийг. Пътят беше дълъг, имаше и разочарования по него, но всичко си заслужаваше.

