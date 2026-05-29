Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Букайо Сака: Искам да пренапиша историята на Арсенал

Букайо Сака: Искам да пренапиша историята на Арсенал

  • 29 май 2026 | 20:46
  • 906
  • 1

Феновете на Арсенал ще очакват отлично представяне от Букайо Сака във финала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен в събота вечер. Английският национал увери, че е достатъчно мотивиран да помогне за първата титла на клуба от турнира. Ето какво заяви Сака на срещата с медиите в Будапеща:

Настроението преди финала
Мисля, че сме достатъчно нахъсани за идния двубой. Познаваме историята на клуба. Можем да напишем история като футболистите, които ще спечелят ШЛ за първи път, и това е напълно достатъчно за нас. Започнах в Арсенал като 7-годишен. Вече имам титла на Англия, а в събота мога да спечеля и Шампионската лига. Искам да пренапиша историята на клуба, който обичам.

Има ли напрежение?
Не мисля твърде много за това [напрежението], това е моят начин. Фокусирам се върху момента, наслаждавам му се и оставям всичко в Божиите ръце.

За съобщението от Тиери Анри
Той ми писа по-рано. И в добрите, и в лошите моменти Тиери постоянно е до мен; изпитвам огромна обич към него. Просто ми каза, че ще бъде тук.

Горд шампион на Англия
Много неща ми минават през ума. Преди бяхме много далеч от нивото, на което сме сега. Нашата мисия беше да върнем Арсенал там, където вярваме, че му е мястото. Горд съм, че днес можем да седим тук като шампиони на Премиър лийг. Пътят беше дълъг, имаше и разочарования по него, но всичко си заслужаваше.

Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ
Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Доскорошен български национал преподписа в Германия

Доскорошен български национал преподписа в Германия

  • 29 май 2026 | 18:01
  • 2806
  • 1
Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 6499
  • 7
Маркиньос: Ще дадем всичко да спечелим отново ШЛ, подготвили сме се за статичните положения на Арсенал

Маркиньос: Ще дадем всичко да спечелим отново ШЛ, подготвили сме се за статичните положения на Арсенал

  • 29 май 2026 | 17:32
  • 2516
  • 0
Дембеле: Трябва да печелим ШЛ по няколко пъти, ако искаме да сме големи играчи

Дембеле: Трябва да печелим ШЛ по няколко пъти, ако искаме да сме големи играчи

  • 29 май 2026 | 17:27
  • 2992
  • 5
Дешан: Не отричам, че сме сред фаворитите, но не ми харесва, че много хора вече ни виждат на финала

Дешан: Не отричам, че сме сред фаворитите, но не ми харесва, че много хора вече ни виждат на финала

  • 29 май 2026 | 17:10
  • 2129
  • 0
Крьонке: Заслугата е на Микел Артета и футболистите, финалът в събота няма да повлияе на това кои сме ние

Крьонке: Заслугата е на Микел Артета и футболистите, финалът в събота няма да повлияе на това кои сме ние

  • 29 май 2026 | 15:39
  • 1774
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

  • 29 май 2026 | 21:48
  • 39521
  • 256
"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

  • 29 май 2026 | 21:21
  • 5435
  • 3
Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

  • 29 май 2026 | 17:09
  • 24322
  • 14
Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

  • 29 май 2026 | 16:50
  • 41400
  • 47
Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 6499
  • 7
Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 20:05
  • 2981
  • 7