Южна Африка обяви състава си за Мондиал 2026, 19 футболисти са от местното първенство

Република Южна Африка обяви финалния си състав за Световното първенство по футбол през следващия месец. Двама защитници могат да направят дебютите си на терените в Северна Америка, но има място и за 36-годишния ветеран Темба Зване. Олуету Маханя и Брадли Крос са двамата млади бранители без нито един мач за мъжката селекция на южноафриканската страна, но освен тях в състава на старши треньорът Уго Броос няма изненади.

Нападателят на английския Бърнли - Лайл Фостър, ще води нападението, но по-голямата част от селекцията на Броос включва футболисти от първенството на Република Южна Африка - 19 от 26-те играчи играят за Мамелъди Съндаунс, Кайзър Чийфс, Орландо Пайрътс и Полокване Сити.

„Знам, че играчите, които трябваше да отпаднат от състава, ще бъдат много разочаровани тази вечер. Имаше някои много трудни решения за вземане. Надявам се да съм избрал правилно“, заяви Уго Броос, цитиран от агенция Ройтерс.

Бафана Бафана е в група „А“ с Чехия и Република Корея и ще открие Мондиала с мач срещу домакините от Мексико на 11 юни. Африканската страна участва на три предишни издания на Световните финали. След като направи дебюта си през 1998 година, тимът отново се класира през 2002-ра, а през 2010 година прие първенството като домакин.

Състав на Република Южна Африка за Мондиал 2026:

Вратари: Ронуен Уилямс (Мамелъди Съндаунс), Рикардо Гос (Сивелеле), Сифо Чайне (Орландо Пайрътс)

Защитници: Кулисо Мудау, Обри Модиба, Кулумани Ндамане (всички от Мамелъди Съндаунс), Олуету Маханя (Филаделфия Юниън, САЩ), Брадли Крос (Кайзър Чийфс), Табанг Матулуди (Полокване Сити), Нкосинати Сибиси, Камогело Себелебеле (и двамата от Орландо Пайрътс), Име Окон (Хановер 96, Германия), Самукеле Кабини (Молде ФК, Норвегия), Мбекезели Мбокази (Чикаго Файър, САЩ) Полузащитници: Тебохо Мокоена, Джейдън Адамс (и двамата от Мамелъди Съндаунс), Таленте Мбата (Орландо Пайрътс), Спепело Ситоле (Тондела, Португалия)

Нападатели: Озуин Аполис, Цепанг Мореми, Евидънс Макгопа, Релебохиле Мофокенг (всички от Орландо Пайрътс), Лайл Фостър (Бърнли, Англия), Икраам Рейнърс, Темба Зване (и двамата от Мамелъди Съндаунс), Тапело Масеко (АЕЛ Лимасол, Кипър)