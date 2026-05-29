  Ал-Насър официално обяви раздялата с Жорже Жезус

  29 май 2026 | 04:12
Шампионът на Саудитска Арабия Ал-Насър, където играе португалската звезда Кристиано Роналдо, официално потвърди напускането на старши треньора Жорже Жезуш.

„Той дойде, прие предизвикателството… и си тръгва като шампион. Благодарим ти, Жезуш, за всичко, което направи за своя клуб Ал-Насър… Винаги ще останеш обичан от феновете на Ал-Насър и ще ги обичаш“, написаха от клуба в социалните мрежи.

По-рано самият Жезуш обяви, че ще напусне отбора след спечелването на титлата.

Ал-Насър завърши на първо място в класирането с 86 точки. Това е първа шампионска титла на Саудитска Арабия за Кристиано Роналдо.

Снимки: Gettyimages

