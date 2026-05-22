Жорже Жезус напуска Ал-Насър

Старши треньорът на Ал-Насър Жорже Жезус потвърди, че ще напусне клуба, след като го изведе до шампионската титла в първенството на Саудитска Арабия.

„Приех предизвикателството да водя Ал-Насър само защото казах на Кристиано Роналдо: "Ще ти помогна да станеш шампион, ще спечелим титлата и след това ще си тръгна". Това е всичко. За мен мисията е изпълнена. Това беше последният ми мач като треньор на Ал-Насър“, заяви Жезус.

Португалският специалист пое ръководството на отбора през август 2025 година.

Неподражаемият Кристиано Роналдо короняса Ал-Насър

След изиграването на всички 34 кръга в шампионата на Саудитска Арабия Ал-Насър завърши на първо място в класирането с актив от 86 точки. На втора позиция остана тимът на Ал-Хилал, който събра 84 точки.

Това е първа шампионска титла на Саудитска Арабия за Роналдо.