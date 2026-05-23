Жоао Феликс стана играч на сезона в Саудитска Арабия

Португалският нападател на Ал-Насър Жоао Феликс беше обявен за най-добър играч на сезон 2025/26 в първенството на Саудитска Арабия.

През изминалия сезон Феликс изигра 33 мача в шампионата, в които се отличи с 20 гола и 13 асистенции. За сравнение, неговият съотборник Кристиано Роналдо записа 28 гола и 2 асистенции в 30 изиграни срещи.

🚨 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 : João Félix est élu Meilleur Joueur de la Roshn Saudi League 2025-2026 avec 20 buts et 13 passes décisives 🪄🇵🇹 pic.twitter.com/fmF0wz34UR — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 22, 2026

Ал-Насър триумфира с титлата, събирайки 86 точки. На второ място остана Ал-Хилал с 84 точки, а челната тройка беше оформена от Ал-Ахли, който завърши сезона с актив от 81 точки.



Наградата за най-добър вратар заслужи Едуар Менди от Ал-Ахли.