Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Жоао Феликс стана играч на сезона в Саудитска Арабия

Жоао Феликс стана играч на сезона в Саудитска Арабия

  • 23 май 2026 | 01:49
  • 315
  • 0

Португалският нападател на Ал-Насър Жоао Феликс беше обявен за най-добър играч на сезон 2025/26 в първенството на Саудитска Арабия.

През изминалия сезон Феликс изигра 33 мача в шампионата, в които се отличи с 20 гола и 13 асистенции. За сравнение, неговият съотборник Кристиано Роналдо записа 28 гола и 2 асистенции в 30 изиграни срещи.

Ал-Насър триумфира с титлата, събирайки 86 точки. На второ място остана Ал-Хилал с 84 точки, а челната тройка беше оформена от Ал-Ахли, който завърши сезона с актив от 81 точки.

Наградата за най-добър вратар заслужи Едуар Менди от Ал-Ахли.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул договори колумбийски талант

Ливърпул договори колумбийски талант

  • 22 май 2026 | 23:17
  • 1463
  • 1
Трабзонспор ликува с десета Купа на Турция

Трабзонспор ликува с десета Купа на Турция

  • 22 май 2026 | 23:14
  • 2122
  • 0
Себастиан Хьонес: Знаем какво може Байерн, но сме уверени в себе си

Себастиан Хьонес: Знаем какво може Байерн, но сме уверени в себе си

  • 22 май 2026 | 22:42
  • 803
  • 0
Емери: Гуардиола е най-добрият треньор в света

Емери: Гуардиола е най-добрият треньор в света

  • 22 май 2026 | 22:42
  • 1223
  • 1
Компани: Момчетата говорят за тази купа от първия ден

Компани: Момчетата говорят за тази купа от първия ден

  • 22 май 2026 | 22:26
  • 1206
  • 3
Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

  • 22 май 2026 | 21:40
  • 3915
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

  • 22 май 2026 | 19:54
  • 44582
  • 331
Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

  • 22 май 2026 | 19:55
  • 36247
  • 92
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

  • 22 май 2026 | 19:57
  • 35449
  • 74
Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

  • 22 май 2026 | 19:50
  • 29148
  • 16
Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

  • 22 май 2026 | 20:17
  • 8528
  • 4
Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а

Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а

  • 22 май 2026 | 20:34
  • 33040
  • 45