Ироничен коментар осмя Кристиано Роналдо

Докато Кристиано Роналдо празнуваше първата си титла в Саудитска Арабия с Ал-Насър, в центъра на вниманието неочаквано се появи Ryanair. Португалската звезда публикува колаж, на който фигурираше единствено той, с трофея на заден план и няколко свои снимки, на които празнува голове. Точно тогава авиокомпанията се намеси с коментар, който предизвика истински хаос: „Той няма ли съотборници?“

Коментарът на Ryanair се разпространи със светкавична скорост, нареждайки се сред най-споделяното съдържание за деня.

Акаунтът на авиокомпанията, известна със своя язвителен и хумористичен тон в социалните мрежи, отново демонстрира способността си да се включи във всяка глобална тема... дори и в празненствата по случай една историческа титла.