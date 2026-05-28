  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хорхе Мартин потвърди още една контузия, отрече да е имал сътресение

Хорхе Мартин потвърди още една контузия, отрече да е имал сътресение

  • 28 май 2026 | 21:33
Заводският пилот на Априлия Хорхе Мартин ще се състезава този уикенд в Гран При на Италия на „Муджело“ с контузия на крака, получена при тежкото му падане на тестовете в Барселона.

Инцидентът стана на 18 май по време на изпитанията след Гран При на Каталуния и Мартин трябваше да бъде откаран в болница след падането му с висока скорост.

Прегледите показаха, че Мартин няма счупвания, но днес на „Муджело“ бившият световен шампион потвърди, че е с наранено сухожилие на десния крак.

„Изпуснах предницата на мотора при 200 км/ч – обясни Мартин. – Беше наистина гадна катастрофа. Благодаря на Бога, добре съм, размина ми се.

„Нямам счупени кости. Това се оказа и добър тест за тялото ми, за да се уверя, че съм добре.

„Имам малка контузия на крака, поражения по сухожилието. Но се надявам, че утре това изобщо няма да ми пречи.“

В хода на състезателния уикенд в Барселона и теста, Мартин записа шест падания в рамките на 4 дни. Той не успя да стигне до битката за челните позиции, но пък записа поредица посещения на медицинския център на пистата.

Пилотът отрече информациите, че е бил замаян и е имал сътресение след най-тежкото му падане в петък – в първата тренировка той падна на завой №12.

„Не е вярно това за сътресението, след такова падане няма как да не си замаян. Но веднага след това симулирах старт, така че не знам откъде се появи това, но не е вярно – беше категоричен Мартин. – Ако имах сътресение, щях веднага да отида на лекар, тъй като не искам след това да имам последващи проблеми.“

Снимки: Gettyimages

