Изненада! Бриаторе с много висока оценка за Колапинто

Шефът на Алпин във Формула 1 Флавио Бриаторе похвали аржентинския пилот на тима Франко Колапинто след силното му представяне в Канада, където той завърши шести, две места пред по-опитния си съотборник Пиер Гасли.

„Колапинто притежава талант да е един от най-добрите пилоти – заяви Бриаторе пред италианските медии. – Миналата година той беше критикуван от всички и хората ме питаха защо съм подписал с него, казваха ми, че това е грешка.

Locking in points-paying positions! 🔐📈



Six teams have locked in double points finishes this season, with Ferrari leading the way on five different occasions 👏#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/js2DQ6oIB4 — Formula 1 (@F1) May 28, 2026

„Е, това, което Франко направи в Канада не е нещо, което всеки пилот може да постигне. Миналата година Франко още беше момче, сега е по-зрял, справи се с много силно напрежение.

„За 2027 имаме договор само с Гасли, надявам се, че Франко ще продължи да се представя така добре до края на сезона.“

Бриаторе беше сред тези, които миналата година най-много критикуваха Колапинто и постоянно го притискаше с информацията, че може предсрочно да го освободи от тима. Сега обаче ситуацията явно се е променила.

