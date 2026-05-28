  Статистиката казва, че Антонели ще стане шампион

Статистиката казва, че Антонели ще стане шампион

  • 28 май 2026 | 17:25
Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели твърди, че все още е рано да говори и да мисли за световната титла, но след Канада той вече има аванс от 43 точки пред съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел.

Шефът на тима Тото Волф посочи, че до края на сезона остават още 17 кръга и Ръсел не е от тези, които се отказват, но италианецът може да си позволи да контролира хода на битката, колкото и рано да сме в развитието на сезона.

Също така, статистиката и историята на Формула 1 сочат, че всеки път, когато един пилот спечели 4 от първите 5 състезания за сезона, то той неизменно става световен шампион.

Това се е случило с Джим Кларк през 1963 и 1965, след това с Джеки Стюарт през 1969, а от началото на 90-те години датират някои от най-знаменитите шампионски кампании в историята на спорта.

Айртон Сена през 1991, Найджъл Менсъл през 1992, Михаел Шумахер през 1994, 2002 и 2004, въпреки скандалния начин, по който германецът взе първата си титла.

След това трендът беше продължен от Деймън Хил през 1996, Дженсън Бътън през 2009, Себастиан Фетел през 2011, Люис Хамилтън през 2014, Нико Розберг през 2014 и Макс Верстапен през 2024.

В огромната част от случаите става въпрос за сезони, в които доминира един тим и за шампионът е напълно достатъчно да победи съотборника си, за да вземе титлата. Да видим дали и сега ще стане така.

Снимки: Gettyimages

