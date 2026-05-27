Пилотите на VR46 останали изумен от гения на Валентино Роси

Пилотите на VR46 Дукати Франко Морбидели и Фабио Ди Джанантонио признаха, че са останали изумени от гения на Валентино Роси, на който са станали свидетели в хода на уикенда за Гран При на Каталуния.

Доктора направи едно от редките си посещения на кръг от MotoGP в Барселона, където той проследи отблизо събитията и наблюдава голяма част от сесиите от сервизните пътища край трасето. Това е позволило на легендарния италианец да забележи неща, които после да предаде на своите пилоти, за да им помогне да запишат по-силен резултат.

„Той вижда, че аз страдам – започна Морбидели. – Вижда, че страдам на влизане в завоите, вижда, че страдам на излизане от завоите. Той ми помага много да намеря правилната линия и да подходя по най-добрия възможен начин, за да се представя възможно най-добре.



„Защото той е гений на мотоциклетите. Когато си гений с нещо, ти можеш да правиш неща, които са трудни за разбиране“, каза още италианецът.

Неговият съотборник Ди Джанантонио, който спечели в Каталуния и донесе първа победа на VR46 Дукати от 2023 година насам, също не скри своето впечатление от обратната връзка на Роси.

„Той е страхотен. Окото, което има, е страхотно. Всеки път се изненадвам, защото с просто око той вижда неща, които иначе се виждат само на телеметрията. Той вижда неща и аз се чудя защо той не е на пистата с мен.



„Той вижда много неща, така че е наистина интересно и полезно. Наистина е страхотна възможност за мен да се уча и подобрявам, когато Вале е тук. Тази година няколко пъти го питах кога ще идва, не само заради присъствието му, което само по себе си е голямо събитие, но и възможността да се подобря много, когато той е в гаража“, каза Ди Джанантонио.

Снимки: Gettyimages