Ферари с промени в аеродинамиката за Барселона

Ферари планира да използва втори пакет промени в аеродинамиката на SF-26 в Гран При на Каталуния в Барселона, съобщи autoracer.it.

Според непотвърдена информация, основният елемент в пакета ще е новото предно крило, разработено с оглед възможностите и потенциала на колата, демонстрирани в първите състезания този сезон. Тепърва предстои да бъдат потвърдени и другите елементи, които ще бъдат променени.

Предполага се, че с помощта на новото предно крило, което трябва да осигури по-стабилна предница и по-прецизно насочване на въздушните потоци към предните колела, пилотите на тима ще могат да подобрят представянето си с средно с 0,2 секунди в състезателно темпо и повече в квалификационно.

Снимки: Gettyimages