Кой е най-силният пилот във Формула 1 според Райконен?

Последният световен шампион на Ферари във Формула 1 Кими Райконен има легендарен статут сред феновете на моторните спортове. В последните години финландецът се занимава основно с развитието на кариерата на сина му Робин, който напред в картинга и страни от актуалните теми, свързани с Формула 1.

Но от време на време Кими говори с финландските медии и те успяват да вкарат някой въпрос за сезон 2026, тъй като журналистите знаят че Райконен продължава да гледа състезанията от Формула 1.

Статистиката казва, че Антонели ще стане шампион

И финландецът коментира кой е най-силният пилот в съвременната Формула 1, която пое по нов път от началото на 2026 с влизането в сила на новите технически правила.

„Верстапен! При втория ми престой във Ферари той дебютира във Формула 1 – беше категоричен Кими. – Макс е феномен. Преди 10 години той спечели първата си победа в Испания пред очите ми. Тогава осъзнах, че във Формула 1 се е появила нова звезда.“

Ферари с промени в аеродинамиката за Барселона

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google