Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Сезон 2026 в MotoGP продължава този уикенд с една от най-зрелищните надпревари изобщо в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, а именно Гран При на Италия на „Муджело“. Тук може да намерите програмата на предстоящите събития в Тоскана, а всички часове са в българско време.
Петък (29 май):
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка
Събота (30 май):
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (11 обиколки)
Неделя (31 май):
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (17 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (19 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (23 обиколки)
