Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Сезон 2026 в MotoGP продължава този уикенд с една от най-зрелищните надпревари изобщо в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, а именно Гран При на Италия на „Муджело“. Тук може да намерите програмата на предстоящите събития в Тоскана, а всички часове са в българско време.

Петък (29 май):

10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

14:15 часа – Moto3 официална тренировка

15:05 часа – Moto2 официална тренировка

16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (30 май):

9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

11:50 часа – MotoGP квалификация

13:45 часа – Moto3 квалификация

14:40 часа – Moto2 квалификация

16:00 часа – MotoGP спринт (11 обиколки)

Неделя (31 май):

10:40 часа – MotoGP загрявка

12:00 часа – Moto3 състезание (17 обиколки)

13:15 часа – Moto2 състезание (19 обиколки)

15:00 часа – MotoGP състезание (23 обиколки)

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg