Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Новият спонсор на Априлия поставя Хорхе Мартин в деликатна позиция

Новият спонсор на Априлия поставя Хорхе Мартин в деликатна позиция

  • 25 май 2026 | 12:25
  • 154
  • 0

Очакваното стартиране на партньорството между Априлия и Monster Energy, което трябва да започне още по време на Гран При на Италия този уикенд, ще постави Хорхе Мартин в много деликатна позиция.

Както е известно световният шампион в MotoGP за 2024 година е спонсориран от директния съперник на Monster Energy, а именно Ред Бул. Това ще принуди Мартинатора да вземе тежко решение, а според информация на motorsport.com испанецът и неговият екип разглеждат всички възможности.

Априлия най-накрая си намери главен спонсор
Априлия най-накрая си намери главен спонсор

Една от тях би била той да се раздели с Ред Бул и да стане атлет на Monster Energy, а друг вариант е Мартин просто да пауза временно контракта си с Ред Бул, както го направи и Марк Маркес при преминаването си в Дукати. Тогава обаче това се случи през зимата, докато сега Мартинатора ще трябва да взима подобно решение в средата на сезона, което със сигурност усложнява нещата.

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пилотите на Ауди с наказания след финала на Гран При на Канада

Пилотите на Ауди с наказания след финала на Гран При на Канада

  • 25 май 2026 | 11:15
  • 825
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

  • 25 май 2026 | 10:51
  • 542
  • 0
Само 0.02 секунди определиха победителя в "Инди 500"

Само 0.02 секунди определиха победителя в "Инди 500"

  • 25 май 2026 | 10:37
  • 1745
  • 0
Джордж Ръсел след отпадането от първото място: Всичко просто се изключи

Джордж Ръсел след отпадането от първото място: Всичко просто се изключи

  • 25 май 2026 | 10:10
  • 4574
  • 1
Оскар Пиастри: Можехме да сме герои, но изглеждахме като идиоти

Оскар Пиастри: Можехме да сме герои, но изглеждахме като идиоти

  • 25 май 2026 | 01:53
  • 3347
  • 1
Леклер: Само аз съм виновен за кошмарния уикенд

Леклер: Само аз съм виновен за кошмарния уикенд

  • 25 май 2026 | 01:46
  • 2417
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 10083
  • 12
Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

Левски изпраща Георги Костадинов, а ЦСКА 1948 търси положителен резултат и място в Европа

  • 25 май 2026 | 07:15
  • 18162
  • 25
Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

  • 25 май 2026 | 11:24
  • 5244
  • 1
ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

ЦСКА играе без напрежение, а Лудогорец е опрян до стената

  • 25 май 2026 | 07:44
  • 14470
  • 18
Бразилец се сбогува емоционално с Левски - сподели за трудностите и разкри за голяма лична драма

Бразилец се сбогува емоционално с Левски - сподели за трудностите и разкри за голяма лична драма

  • 25 май 2026 | 09:29
  • 9704
  • 3
Пореден епизод на дербито на Пловдив

Пореден епизод на дербито на Пловдив

  • 25 май 2026 | 09:10
  • 3327
  • 3