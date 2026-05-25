Новият спонсор на Априлия поставя Хорхе Мартин в деликатна позиция

Очакваното стартиране на партньорството между Априлия и Monster Energy, което трябва да започне още по време на Гран При на Италия този уикенд, ще постави Хорхе Мартин в много деликатна позиция.

Както е известно световният шампион в MotoGP за 2024 година е спонсориран от директния съперник на Monster Energy, а именно Ред Бул. Това ще принуди Мартинатора да вземе тежко решение, а според информация на motorsport.com испанецът и неговият екип разглеждат всички възможности.

Априлия най-накрая си намери главен спонсор

Една от тях би била той да се раздели с Ред Бул и да стане атлет на Monster Energy, а друг вариант е Мартин просто да пауза временно контракта си с Ред Бул, както го направи и Марк Маркес при преминаването си в Дукати. Тогава обаче това се случи през зимата, докато сега Мартинатора ще трябва да взима подобно решение в средата на сезона, което със сигурност усложнява нещата.

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages