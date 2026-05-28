Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Историческа промяна в "Златната топка", ето къде ще се проведе и защо

Историческа промяна в "Златната топка", ето къде ще се проведе и защо

  • 28 май 2026 | 18:18
  • 1993
  • 3

Най-престижната и уважавана индивидуална награда в света на футбола - „Златната топка“ (Ballon d’Or), създадена от France Football през 1956 г., ще отбележи своята 70-годишнина, като за първи път в историята си ще бъде в столицата на Англия Лондон. Това стана ясно днес, както и че церемонията ще се проведе на 26 октомври.

Символичният избор на място отдава почит на английския футболист Стенли Матюс, който е първият носител на приза преди 70 години. Наградата се организира съвместно с УЕФА от 2024 г. насам.

С провеждането на своето 70-о издание в столицата на Англия и Обединеното кралство, „Златната топка“ продължава своето разрастване и затвърждава статута си на световно признат бранд.

Това решение прекъсва традицията Париж да бъде център на футболния елит за тази специална вечер. Между 2010 г. и 2015 г. наградите пък се провеждаха в швейцарския град Цюрих поради сливането на анкетата с тази на ФИФА.

С наближаването на края на европейския футболен сезон и с предстоящото Световно първенство по футбол през 2026 г., основният въпрос, който вълнува всички, остава кой ще наследи победителите от 2025 г. Айтана Бонмати и Усман Дембеле.

Допълнителни подробности относно процеса на медийна акредитация и списъка с номинираните ще бъдат съобщени на по-късен етап. Всички официални съобщения и информация, свързани с изданието за 2026 г., могат да бъдат намерени на ballondor.com.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Антъни Гордън пристигна в Барселона

Антъни Гордън пристигна в Барселона

  • 28 май 2026 | 17:25
  • 6995
  • 42
Серхио Рамос няма да купува Севиля, сделката пропадна

Серхио Рамос няма да купува Севиля, сделката пропадна

  • 28 май 2026 | 16:54
  • 1511
  • 3
Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

  • 28 май 2026 | 16:34
  • 11777
  • 16
Алегри се приближава към треньорския пост в Наполи след нова среща

Алегри се приближава към треньорския пост в Наполи след нова среща

  • 28 май 2026 | 15:58
  • 1143
  • 3
Доминото в Серия А не спира: Болоня и Италиано също се разделиха

Доминото в Серия А не спира: Болоня и Италиано също се разделиха

  • 28 май 2026 | 15:56
  • 1093
  • 0
Ираола иска Ливърпул или Байер, няма прогрес в разговорите с Милан

Ираола иска Ливърпул или Байер, няма прогрес в разговорите с Милан

  • 28 май 2026 | 15:23
  • 5845
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

  • 28 май 2026 | 18:56
  • 23393
  • 91
Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

  • 28 май 2026 | 15:27
  • 16041
  • 69
Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

  • 28 май 2026 | 17:34
  • 7838
  • 17
Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

  • 28 май 2026 | 16:21
  • 9419
  • 16
Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

  • 28 май 2026 | 16:34
  • 11777
  • 16
Антъни Гордън пристигна в Барселона

Антъни Гордън пристигна в Барселона

  • 28 май 2026 | 17:25
  • 6995
  • 42