Историческа промяна в "Златната топка", ето къде ще се проведе и защо

Най-престижната и уважавана индивидуална награда в света на футбола - „Златната топка“ (Ballon d’Or), създадена от France Football през 1956 г., ще отбележи своята 70-годишнина, като за първи път в историята си ще бъде в столицата на Англия Лондон. Това стана ясно днес, както и че церемонията ще се проведе на 26 октомври.

Символичният избор на място отдава почит на английския футболист Стенли Матюс, който е първият носител на приза преди 70 години. Наградата се организира съвместно с УЕФА от 2024 г. насам.

The Ballon d’Or is coming to London. 🇬🇧



A tribute to English footballer Stanley Matthews, the first winner in the history of the Ballon d’Or, 70 years ago.



С провеждането на своето 70-о издание в столицата на Англия и Обединеното кралство, „Златната топка“ продължава своето разрастване и затвърждава статута си на световно признат бранд.

Това решение прекъсва традицията Париж да бъде център на футболния елит за тази специална вечер. Между 2010 г. и 2015 г. наградите пък се провеждаха в швейцарския град Цюрих поради сливането на анкетата с тази на ФИФА.

С наближаването на края на европейския футболен сезон и с предстоящото Световно първенство по футбол през 2026 г., основният въпрос, който вълнува всички, остава кой ще наследи победителите от 2025 г. Айтана Бонмати и Усман Дембеле.

Допълнителни подробности относно процеса на медийна акредитация и списъка с номинираните ще бъдат съобщени на по-късен етап. Всички официални съобщения и информация, свързани с изданието за 2026 г., могат да бъдат намерени на ballondor.com.

