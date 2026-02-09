Популярни
  3. Луис Енрике: Дембеле е специален, затова спечели „Златната топка“

Луис Енрике: Дембеле е специален, затова спечели „Златната топка“

  • 9 фев 2026 | 00:40
  • 139
  • 0

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике сподели мнението си за разгромната победа с 5:0 над Марсилия в дербито от 21-вия кръг на Лига 1. Усман Дембеле се отличи с два гола и асистенция, като заслужи специални похвали от испанския специалист.

„Очаквахме труден двубой. Мисля, че през първото полувреме беше точно така, но успяхме да надделеем над съперника и играхме много добре", заяви Луис Енрике.

"Считам, че категорично заслужихме тази победа. Истинско удоволствие е да играеш в подобни мачове, с тази невероятна атмосфера, която създават нашите фенове", продължи треньорът на парижани.

"Това е важен момент от сезона за нас. Искаме да се подобряваме с всеки изминал мач, а днес изиграхме много силен двубой. Нашите привърженици вярват в отбора. Доволни сме и искаме да продължим по същия начин", изтъкна Луис Енрике.

„Усман Дембеле е специален играч. Именно затова спечели „Златната топка“. Начинът, по който играе, е нещо различно. Истинско удоволствие е да имаш футболист от такова ниво в състава си. Много се радвам за него и за отбора. Трябва да продължим в същия дух“, каза още наставникът на ПСЖ.

Снимки: Gettyimages

