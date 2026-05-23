Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Звезда вдигна титлата след шокираща загуба

Звезда вдигна титлата след шокираща загуба

  • 23 май 2026 | 04:28
  • 178
  • 0
Звезда вдигна титлата след шокираща загуба

Цървена звезда допусна сензационна загуба от ОФК Белград в последния кръг на сръбското първенство. Тимът на Деян Станкович отстъпи с 1:2, но това не помрачи празненствата за 37-ата шампионска титла.

Победата беше първа за ОФК Белград срещу Звезда от 2012 година. Освен това, "романтиците" никога не бяха печелили срещу "червено-белите" на "Мала Маракана".

Станкович даде заслужена почивка на основните футболисти и шанс да започнат като титуляри получиха няколко талантливи младоци. Гостите от "Карабурма" излязоха с много по-голяма мотивация и поведоха в 31-вата минута с гол на Итън Хорд. Американецът се разписа след пас на Якуба Силуе.

В 59-ата минута нова грешка на Цървена звезда беше наказана от Силуе. Котдивоарският нападател стреля много прецизно от ъгъла на наказателното поле и матира Омри Глазер.

До края Звезда доминираше, но съумя да се добере само до почетно попадение, дело на Бруно Дуарте в добавеното време. Португалецът вкара гол номер 100 за "звездашите" през сезона.

В другия двубой вчера Железничар (Панчево) и Чукарички направиха нулево равенство. За домакините цял мач игра бившият малдежки национал на България Силвестър Джаспър. Неговият отбор финишира на 4-то място и ще участва в квалификациите на Лигата на конференциите.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул договори колумбийски талант

Ливърпул договори колумбийски талант

  • 22 май 2026 | 23:17
  • 1600
  • 1
Трабзонспор ликува с десета Купа на Турция

Трабзонспор ликува с десета Купа на Турция

  • 22 май 2026 | 23:14
  • 2624
  • 0
Себастиан Хьонес: Знаем какво може Байерн, но сме уверени в себе си

Себастиан Хьонес: Знаем какво може Байерн, но сме уверени в себе си

  • 22 май 2026 | 22:42
  • 860
  • 0
Емери: Гуардиола е най-добрият треньор в света

Емери: Гуардиола е най-добрият треньор в света

  • 22 май 2026 | 22:42
  • 1305
  • 1
Компани: Момчетата говорят за тази купа от първия ден

Компани: Момчетата говорят за тази купа от първия ден

  • 22 май 2026 | 22:26
  • 1279
  • 3
Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

  • 22 май 2026 | 21:40
  • 4195
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

  • 22 май 2026 | 19:54
  • 45347
  • 336
Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

  • 22 май 2026 | 19:55
  • 36842
  • 93
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

  • 22 май 2026 | 19:57
  • 36015
  • 74
Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

  • 22 май 2026 | 19:50
  • 29719
  • 16
Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

  • 22 май 2026 | 20:17
  • 8910
  • 4
Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а

Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а

  • 22 май 2026 | 20:34
  • 33700
  • 45