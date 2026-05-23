Звезда вдигна титлата след шокираща загуба

Цървена звезда допусна сензационна загуба от ОФК Белград в последния кръг на сръбското първенство. Тимът на Деян Станкович отстъпи с 1:2, но това не помрачи празненствата за 37-ата шампионска титла.

Победата беше първа за ОФК Белград срещу Звезда от 2012 година. Освен това, "романтиците" никога не бяха печелили срещу "червено-белите" на "Мала Маракана".

Станкович даде заслужена почивка на основните футболисти и шанс да започнат като титуляри получиха няколко талантливи младоци. Гостите от "Карабурма" излязоха с много по-голяма мотивация и поведоха в 31-вата минута с гол на Итън Хорд. Американецът се разписа след пас на Якуба Силуе.

В 59-ата минута нова грешка на Цървена звезда беше наказана от Силуе. Котдивоарският нападател стреля много прецизно от ъгъла на наказателното поле и матира Омри Глазер.

До края Звезда доминираше, но съумя да се добере само до почетно попадение, дело на Бруно Дуарте в добавеното време. Португалецът вкара гол номер 100 за "звездашите" през сезона.

В другия двубой вчера Железничар (Панчево) и Чукарички направиха нулево равенство. За домакините цял мач игра бившият малдежки национал на България Силвестър Джаспър. Неговият отбор финишира на 4-то място и ще участва в квалификациите на Лигата на конференциите.