Фенклубът на Локо организира безплатна екскурзия за баража

Фенклубът на Локомотив Пловдив предприе силен ход преди решителния бараж на представителния отбор срещу Лудогорец. "Черно-бялата" организация уреди безплатна екскурзия до Разград. Битката за място в Лигата на конференциите е на 29 май (петък) от 19:00 часа на стадион "Хювефарма Арена".

Записванията започват от утре (28.05) в официалния магазин на клуба (каса 2 до бариерата на спортния комплекс). Тръгването е в деня на мача от "Лаута“ в 12:30 часа, уточниха от Фенклуб Локомотив Пловдив.

Призоваваме всички записани да бъдат в комплекса поне 30 минути по-рано. Работно време на магазина: 28.05 - от 09:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа. Нека подкрепим отбора в тази важна битка! Само Локо", заявиха от фенклуба на Локомотив Пловдив.