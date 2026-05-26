От "Лаута": Поискахме БФС да измести баража за събота, отказаха ни категорично

Локомотив Пловдив ще гостува на Лудогорец този петък (29.05) в баража за място в Лигата на конференциите. Двубоят е с начален час 19:00 часа и ще се проведе на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Крайният изход се решава в една среща, като при равенство в редовното време ще има продължения, а при ново такова - дузпи.

По-рано през деня ПФК Локомотив Пловдив входира официално искане срещата да се проведе в събота (30.05). Oт БФС отговориха, че това не е възможно, защото именно от тогава започват официалните дати за национални отбори в календара на УЕФА.