Косич: Футболистите ми дават енергия и верните решения, когато почти нямаме такива

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич бе изключително щастлив от победата на тима с 2:1 над Ботев (Пловдив) в дербито от кръга. С този успех "смърфовете" се класираха на бараж за Европа.

"Поздравления за отборите, които изиграха страхотен мач. Днес ще празнуваме, а от утре ще мислим за следващия мач. Момчетата имат страхотна енергия. Много съм горд да бъда тук. Горд съм да бъда част от всичко това. Футболистите ми дават енергия и верните решения, когато почти нямаме такива. Отново ще кажа, че съм горд да бъда треньор на тези момчета", заяви опитният специалист.