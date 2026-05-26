Георги Недевски пое школата на Локомотив (Пд)

Георги Недевски застава начело на детско-юношеската школа на ПФК Локомотив Пловдив. Новината беше обявена на официална пресконференция днес.

От вчера той официално започна работа в клуба. Недевски бе представен от Ташо Ташев (член на УС на Локомотив). Димитър Палазов ще продължи да бъде част от Локомотив. Той ще бъде на позицията главен скаут към мъжкия отбор.

Досегашният методист Стоян Димитров се разделя с клуба, а в същото време Данаил Бачков, който е добре познато име на "Лаута", ще се присъедини към "черно-бялата" академия - като треньор на един от отборите.