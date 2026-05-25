Цварц: Викат ми "звяра", искаме да се класираме за Европа, а после ще видим

Нападателят на Локомотив (Пловдив) Жоел Цварц вкара и двете попадения за своя отбор при победата с 2:1 над градския съперник Ботев. Този успех изпрати "смърфовете" на бараж за Европа срещу Лудогорец или ЦСКА 1948.

“Всичко бе много емоционално във финала за Купата. Изтощителен сблъсък и много емоции в съблекалнята, но останахме позитивни. Тренирахме здраво и успяхме да се възстановим.

Откакто съм тук ме наричат “звяра”. Днес можех да вкарам още веднъж, но съм доволен от това, което постигнахме. Искаме да играем в Европа. Ако успеем да се класираме, ще сме изключително щастливи. Трансфер? Щастлив съм, че мога да играя футбол. Дълго време бях без клуб. Треньорът и директорът ми дадоха възможност а играя. Ще видим какво ще стане", коментира голаджията на Локо.