БФС наказа 6 от първите 8 тима за едно и също провинение

Дисциплинарната комисия към БФС глоби шест от първите 8 отбора в елита за едно и също провинение - обидни и нецензурни скандирания. Левски, ЦСКА, Лудогорец, Локо (Пд) и Ботев (Пд) ще трябва да платят 1022, 58 евро, а ЦСКА 1948 - 766,94 евро.

Ето санкциите след последния кръг в първата и втората четворка на efbet Лига:



ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

По сезиране на КЕФ за обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

ДК задължава ПФК „ЦСКА” гр. София да възстанови щетите на стадион „Хювефарма Арена” гр. Разград съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

С предупреждения – 13 състезатели



Със спиране от състезателни права ССП евро



Факундо Сантиаго Родригез ПФК „ЦСКА“ София 1 511.29

Атанас Петров Илиев ФК „ЦСКА 1948“ София 1 127.82

37-ми кръг ППФЛ /efbet Лига/



С предупреждения – 12 състезатели



Със спиране от състезателни права ССП евро



Божидар Александров Томовски ПФК „Септември“ София 1 153.39

Галин Стефанов Иванов ПФК „Септември“ София 1 255.65

Антон Николаев Иванов ПФК „Добруджа“ Добрич 1 204.52

Джонатан Куеро Хуртадо ПФК „Добруджа“ Добрич 2 102.26

Вашко Да Куня Роберто Оливейра ПФК „Добруджа“ Добрич 1 255.65

Антоан Стоянов Стоянов ПФК „Ботев“ Враца 1 127.82

Факундо Костантини ПФК „Берое“ Стара Загора 2 613.55

Жоао Мигел ПФК „Берое“ Стара Загора 1 766.94

Марко Боргнино ПФК „Берое“ Стара Загора 1 127.82



37-ми кръг ППФЛ /efbet Лига/



С предупреждения – Служебни лица ЖК евро



Красимир Димитров Коев ПФК „Добруджа“ Добрич - 204.52

Ясен Петров Петров ПФК „Добруджа“ Добрич - 409.03

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.