Интересен избор за послесен съперник на Нидерландия преди Мондиал 2026

Националният тим на Нидерландия ще завърши подготовката си за предстоящото Световно първенство с приятелски мач срещу Узбекистан в Ню Йорк на 8 юни, съобщиха от Нидерландската футболна асоциация. Отборът има и друга планирана контрола - в Ротердам срещу Алжир на 3 юни и ще замине за САЩ на следващия ден, отправяйки се към Ню Йорк за тренировъчен лагер между 5 и 8 юни. На 9 юни нидерландците ще се отправят към базовия си лагер в Канзас Сити, добавиха от местната футболна асоциация. Нидерландия ще започне участието си в Група F на Мондиал 2026 с мач срещу Япония в Далас на 14 юни. Следва двубои с Швеция в Хюстън на 20 юни и срещу Тунис в Канзас Сити на 25 юни. Узбекистан се класира за Световно първенство за първи път и ще играе срещу Колумбия, Португалия и ДР Конго в Група K.