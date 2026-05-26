  3. Капитанът на Уест Хам се извини на феновете и призна: Трудно е да се говори, когато изпитваш срам и болка

  • 26 май 2026 | 18:17
Тимът на Уест Хам изпадна от Висшата лига в компанията на Уулвърхамптън и Бърнли, а капитанът и лидер на тима от Лондон Джаръд Боуен намери сили да се обърна с писмо към феновете.

"Трудно е да напишеш нещо такова, когато всичко, което чувстваш, е срам и болка", написа нападателят в социалните мрежи. "Можех да пиша много, за да се опитам да обясня какво се обърка през сезон, но, честно казано, това, което заслужавате, е извинение.  Да спечелим трофея в Прага (б. а. - Уест Хам спечели Лигата на конференциите във финала срещу Фиорентина през 2023) бе най-добрата вечер в кариерата ми. В неделя беше най-лошата.  Просто не бяхме достатъчно добри, толкова просто е. И поради това сезонът завърши така. Вие никога не спряхте да ни подкрепяте. Подкрепата у дома и навън не се промени, дори когато нещата не се развиваха добре за нас на терена.  Едно нещо знам за този клуб - той има желанието да се бори да се завърне. Отборът принадлежи към Висшата лига и трябва да се върне колкото се може по-скоро", написа още Боуен, който не уточни дали ще остане при "чуковете" и в Чемпиъншип.

