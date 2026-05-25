Играч на Уест Хам отказал да играе в мача, който маркира изпадането на тима

  • 25 май 2026 | 13:58
Бранителят на Уест Хам Жан-Клер Тодибо е отказал да бъде част от състава на тима за вчерашния сблъсък с Лийдс, който бе част от последния кръг на Премиър лийг и в крайна сметка официализира изпадането на лондончани в Чемпиъншип, информира английската преса. Френският защитник е влязъл в остър спор с мениджъра на тима Нуно Еспирито Санто преди двубоя и това е довело на отказ на Тодибо да играе. Той е бил бесен поради смяната си след едва 25 минути игра срещу Нюкасъл и се е оплакал от човек от щаба на тима.

“Чуковете” спечелиха с 3:0 срещу йоркшърци след голове на Джаръд Боуен, Калъм Уилсън и Тати Кастеланос, но това не бе достатъчно за спасението, тъй като по същото време Тотнъм също взе трите точки срещу Евертън. Бившият футболист на Барселона изгледа мача от трибуните на “Лондон Стейдиъм”, а от “Атлетик” пишат, че Тодибо е влизал в сериозна конфронтация и с друг бивш мениджър на Уест Хам, Юлен Лопетеги”, а по-късно публично изрази неодобрението си и за Греъм Потър. Изданието допълва, че централният защитник няма никакво намерение да остава в тима и да се състезава в долна дивизия и ще иска да напусне веднага.

Уест Хам с обръщение след изпадането
Снимки: Gettyimages

