Любен Джубрилов: Искаме MAX FIGHT да стане ежегоден в Пловдив

След тригодишна пауза Пловдив отново ще бъде домакин на бойната гала с марката MAX FIGHT. Събитието MAX FIGHT 65 ще се проведе този петък в зала „С.И.Л.А.“, а президентът на организацията Любен Джубрилов обяви амбицията галата да се превърне в ежегодно събитие за града.

Неслучайно бойната карта е доминирана от пловдивски състезатели. В основната програма участие ще вземат петима бойци от Града под тепетата, а в подгряващите срещи почти всички участници също са местни състезатели.

На официалния брифинг преди събитието присъстваха президентът на MAX FIGHT Любен Джубрилов, състезателите Иван Запрянов, Иван Киселаров и Костадин Стойков, съорганизаторът Янислав Герчев, както и треньорите Арман Хакобян от „Лаута Арми“ и Красимир Марински от „Бултрас Файт Клуб“.

Галата ще бъде и бенефис за Иван Запрянов. Дългогодишният пловдивски боец се завръща на ринга след 18-годишна пауза за последния мач в кариерата си. Неговото участие е свързано и с две каузи – интегрирането на спортните клубове в училищата и насърчаването на обединението чрез спорта.

Теодор Христов, който се състезава в престижната организация GLORY, ще се изправи срещу Сабри Бен Хения. Главният двубой на вечерта ще противопостави шампиона на MAX FIGHT Мартин Петков срещу Даниел Гецов в битка за пояса.

В четвъртък пред главния вход на GRAND HOTEL PLOVDIV ще се проведе официалният кантар преди галата с начало 11:00 ч. В петък подгряващите срещи започват в 17:30 часа и ще бъдат седем на брой, а основната бойна карта стартира в 19:30 часа с общо 10 двубоя.

ЛЮБЕН ДЖУБРИЛОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА MAX FIGHT:

„Виждам много силно подготвени състезатели и изключителен ентусиазъм в града. Представяме пловдивските състезатели днес. Бяхме преди 3 години за последно в Пловдив. Имаме страхотен интерес и искаме вече MAX FIGHT да е ежегодно в Пловдив, а датите, които са преди началото на лятото са перфектни. Искам да благодаря на нашите съорганизаторите Иван Запрянов и Янислав Герчев, с които е изключително приятно да се работи. Очаквам в петък всички на MAX FIGHT. Пет мача са с пловдивско участие, а в подгряващите мачове почти всички са от Пловдив. Опитахме да направим максимално балансирана карта, която е доминирана от пловдивски състезатели, което много ни радва. За другата година дори може да направим един турнир за младежи и един основен. Изключително щастлив съм да съобщя, че Теодор Христов, който тръгна от MAX FIGHT очаква мач за титла в GLORY - най-престижната асоциация по кикбокс в света. Той ще е и участва в MAX FIGHT в петък. Пловдив ми е от много любимите градове и се радвам, че сме тук. Благодарности към Община Пловдив, спонсорите на събитието, организаторите, без които това нямаше да е факт. За нас е много важно общественото отразяване и подкрепата от Общината и министерството, защото вече правим това от 20 години. Мисля, че пловдивските състезатели са общо около 50 пъти шампиони на България. Федерацията по ММА пречеше на събитието и имаше доноси, обиди. Има голямо обединение и в пловдивските клубове, което е радващо. Състезателите, треньорите и публиката това са изключително ключови фактори, за които правим всичко това.“

ИВАН ЗАПРЯНОВ, СЪСТЕЗАТЕЛ И СЪОРГАНИЗАТОР:

„Аз съм изключително горд, че правим съвместно с господин Джубрилов MAX FIGHT в Пловдив. Нашият град е спортната столица на България и това е най-добрият град за организиране на спортни мероприятия. Имаме страхотна инфраструктура. Искам да благодаря на кмета Костадин Димитров. 18 години съм извън активния спорт и не е лесно да се завърнеш.

Това мое участие е свързано с няколко каузи, по които работя. Една от тях е интегрирането на спортните клубове в училищата. Кампанията вече продължава 6 месеца и пилотно реализирахме модела в училище. Създадохме модел за интеграция на влизането на клубовете в училищата и ще го предоставим на институциите. Ще представим и на самото събитие какво сме направили. Другата основна кауза е, че спортът ни обединява. Включиха се спортните клубове на Ботев и Локомотив. Всички ние работим да няма агресия, свързана с футбола. Вчера имаше дерби, атмосферата беше страхотна и всичко премина без ексцесии. Това, че някой носи тениската на Ботев или Локо не трябва да го прави мишена. Трябва да сме съперници само на терена и да няма агресия.

Имаме един голям успех на тази тема. Фен на Ботев Пловдив започна да тренира при Арман в залата на Лаута Арми, а преди две седмици той стана шампион на България по бокс. Този пример трябва да обърне сериозно внимание, защото точно това е насоката. Трябва пловдивчани да получаваме подкрепа от пловдивчани, независимо кой от кой отбор е. Много се радвам, че имаме и конкретни резултати. Надявам се това да продължи, защото той не е единственият пример. Спортът може да ни обедини по начин, по който няма друга сила, която може да ни обедини. Искам да пожелая успех на всички пловдивски състезатели.

Моята подготовка протече много интензивно. От началото на декември започнах да се подготвям за това събитие. Янислав Герчев изцяло водеше кондиционната ми подготовка. Другата част от подготовката беше при Арман Хакобян. Той изготви цялостната стратегия за противника. В Бултрас Файт Клуб се подготвих относно кикбокса. В спортен клуб по борба Локомотив премина изцяло подготовката ми, свързана с борбата. Успяхме да направим добра колаборация и искам да благодаря на всички, които се включиха. Беше тежко и сложно, защото трябваше да се грижим и за организацията. Смятам, че съумяхме да не нарушим нито едно от звената на подготовката. Искам специално да благодаря на директора и заместник-директора на СУ „Любен Каравелов“. Това бяха хората, които приеха идеята, че спортните клубове в училищата са изключително важни за цялостното развитие на нашите деца. Смятам, че по този начин ще създадем шампиони за в бъдеще. Ако изградим този модел на работа, ще бъде изключително добре за всички, защото идеята е децата да бъдат запознати със спорта и сами да изберат какво да тренират. Има много скрити таланти и това е начинът да открием децата, които ще прославят България. Минал съм през 12 операции, които не бяха леки. Много лекари казваха, че няма как да продължа да се състезавам, но въпреки това в името на спорта мога да го направя и това е част от личния пример. Спортът е силата, която може да ни обедини. В петък очакваме всички в зала „С.И.Л.А.“, защото ще създадем една от най-успешните гали, правени някога.“

ЯНИСЛАВ ГЕРЧЕВ, СЪОРГАНИЗАТОР:

„Не за първи път с Иван Запрянов участваме в организацията на бойна гала, но такова отношение и организация от страна на MAX FIGHT не се виждат често. На самата гала ще има голямо шоу. Всичко е направено на световно ниво. Бил съм на много световни и европейски първенства по джудо, дори и на Олимпиада, но рядко се вижда такова световно ниво.“

КРАСИМИР МАРИНСКИ, ТРЕНЬОР ОТ „БУЛТРАС ФАЙТ КЛУБ“:

„Искам да отправя поздравления към организаторите. В Пловдив се усеща атмосферата на MAX FIGHT навсякъде и се радвам, че конкуренцията беше голяма и дори доста пловдивчани не успяха да намерят място в картата. Ние се включихме в подготовката и ни мотивират каузите, които Иван Запрянов подкрепя. Тези каузи ще оставят дълга следа не само в спорта, но и в социалните дейности. Много се надявам да продължаваме да приемаме такива големи събития и да се дава шанс на пловдивските бойци.“

АРМАН ХАКОБЯН, ТРЕНЬОР ОТ „ЛАУТА АРМИ“:

„За нас е чест, че можем да се изявим на такова голямо събитие. Най-важното е да бъдем пример като хора. Това, което правим с Иван, е много важно. Не е важно да говорим, а да работим и да показваме действия. За мен е голяма чест да бъда в ъгъла на Иван Запрянов при завръщането му на ринга.“

КОСТАДИН СТОЙКОВ, СЪСТЕЗАТЕЛ:

„Готов съм напълно и килограмите ги оправих. Чакам да стане 29-и и да зарадвам всички пловдивчани, които ще дойдат да ме гледат. Чувствам се спокоен, защото галата е в моя роден град. Чакам с нетърпение мача и да покажа на какво съм способен. Румънецът да се пази, защото ще му е тежко. Подготвих се много добре и нямам контузии.“

ИВАН КИСЕЛАРОВ, СЪСТЕЗАТЕЛ:

„Искам да благодаря на господин Джубрилов, че ми даде шанс да участвам. Година бях аут заради контузия. Ще има тежка битка и за мен е чест да участвам в Пловдив и искам да зарадвам хората с една красива победа. За мен е чест да се бия в Пловдив, защото това е моят роден град. Не изпитвам напрежение и искам да зарадвам публиката. Мисля, че противникът е малко по-висок от мен, надявам се да е готов. Подготвих се страхотно.“

Билети за ELITBET MAX FIGHT 65 може да откриете в платформата на kupibileti.bg. и партньорската ѝ мрежа.